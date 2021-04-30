違反美國對伊朗制裁令 德國軟體巨頭接受罰款

美國司法部周四（4月29日）宣布，德國軟體巨頭SAP將為向伊朗出口軟體支付超過800萬美元的罰款。因為主動向美國交代其出口違規行為，該公司將不會為此非法貿易面臨刑事起訴。

SAP公司承認繞過美國的制裁令向伊朗公司出口軟體。美國司法部說，如果該公司沒有主動交代，那麼它將面臨更加嚴重的後果。

美國司法部國家安全局局長德默斯（John Demers）在周四的記者會上說：「如果我們自己發現這一點，SAP公司的處境可能會更糟。」

SAP怎樣違反制裁令？

SAP公司正確地使用了其地理位置過濾器，卻未能識別和阻止伊朗的用戶。這一疏忽使得數年來成千上萬的伊朗人可以下載和更新軟體。

美國方面稱，這意味著受伊朗控制的公司——其中一些可能與政府聯繫——可以使用SAP的知名產品，例如供人力資源部門用來管理員工的軟體。

SAP公司怎麼說？

SAP公司在一份關於該項協作的聲明中說：「我們對過去的行為承擔全部責任，並且已經加強內部管理，以確保遵守相關法律。」

SAP公司總部位於德國西南部小鎮沃爾多夫（Walldorf）。按收入計算，它是全球第三大軟體公司，按市值計算是德國最大的公司。

美國制裁令影響歐洲公司營運

近年來，美國對伊朗的經濟制裁極大地影響了歐洲公司的全球業務。2018年，由於美國的經濟懲罰威脅，法國能源巨頭道達爾不得不取消在伊朗的一個利益豐厚的天然氣項目。

2018年，為了對伊朗政府施加「最大壓力」，前總統特朗普在退出《聯合全面行動計劃》（也稱為伊朗核協議）後，恢復了對伊朗的一連串經濟制裁。

現任總統拜登願意在德黑蘭停止鈾濃縮活動的情況下重新考慮伊朗核協議，並收回一些制裁令。最近，美國和伊朗在維也納恢復了商討《聯合全面行動計劃》的間接核談判。

(路透社，美聯社)

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