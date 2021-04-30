《經濟學人》稱台灣「地表最危險的地方」呂秋遠：前面還有9個 台灣只能排第10

台灣登上最新一期《經濟學人》期刊封面，圖片是台灣雷達圖，左有中共五星旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，標題註明「地表最危險的地方」，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。這件事引起了各界關注，律師呂秋遠也在臉書PO文表示，他身為台灣人五味雜陳，但有幾點想澄清。

呂秋遠認為，對於「地表最危險的地方」稱號，其實有9個地方比台灣更危險，台灣只能排第10。其中包括：

1.印度，因已經超過百萬人確診，氧氣機不夠、疫苗欠缺，他也呼籲先進大國能抬手幫忙。

2.香港，有了國家安全法，每個對共產黨有意見的人都會送進牢裡關幾年。

3.新疆，身為維吾爾族人，每天朝不保夕，荷槍實彈的哨站比台灣的小七密度還高，集中營隨時在等著自己、家人與朋友進去。

4.緬甸，軍政府摧毀民主，任意打、殺、關人，西方國家與其他東南亞盟國視若無睹。

5.薩爾瓦多，每10萬人就有108.64人被謀殺，高居全世界第一名。

6.美國，世界第一強國，犯罪率是全世界最高，幾乎每分每秒都有人犯罪。

7.阿富汗，嬰兒死亡率104.25，10個孩子就有有1個死亡，對於嬰兒而言，這地方根本是火坑。

8.南非，每年至少有50萬件性侵害案，有將近一半的婦女，一生會遇到一次性侵害案，應該稱為地獄。

9.中國，對政治不滿的人，可以莫名其妙消失，律師無法保護自己，宗教要為共產黨服務，不能任意討論六四天安門事件，也不能自由使用網路，沒有言論自由，而且軍機軍艦不定時每天巡弋台灣門口，隨時想併吞台灣。

10.台灣，每天都會吃很胖，可以自由購物逛街血拼，股市到了極高點，台積電生產全世界的重要晶片，卻還有至少百分之三十的台灣人心向中國，一心想賣掉台灣，確實很危險。

呂秋遠表示，如果《經濟學人》是指戰爭風險，「反正都是完蛋，起碼要站得像個台灣人」。他說，如果其他國家認為「台灣是全世界最危險的地方」，卻對台灣被中國滅亡的風險視若無睹，不願意呼籲全世界一起來幫她？「我想可能誤會了些什麼。」

P文一出獲得獲得逾2萬人按讚，「危險在大家都沒有危機意識吧」、「標題沒有錯呀，身處美中角力之間的我們一直處在一個危險的狀態」、「狗血的標題，也是一種強迫讀者要多關注台灣的操作。」、「我覺得經濟學人內文寫得非常好，分析了台積電製造的晶片佔了全球84%市場...作者也認為美國應該要積極聯合日韓穩定西太平洋的和平」、「古有名言，最危險的地方，就是最安全的地方」、「我喜歡這句，反正都是完蛋，我也想站的像台灣人」。