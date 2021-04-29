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載高解析地球觀測衛星 歐洲織女星火箭成功發射
6個月前發射失敗，丟失兩顆衛星之後，歐洲織女星（Vega）運載火箭今天連夜搭載地球觀測衛星，從法屬圭亞那（FrenchGuiana）發射成功。
這枚火箭在圭亞那時間今晚約10時50分離開圭亞那庫魯（Kourou），搭載空中巴士（Airbus）營運、新地球觀測陣列的第1顆高解析度衛星Pleiades Neo 3，任務持續近2小時，結束時已是29日。
此次織女星也搭載一些較輕的酬載，包括供海上航行偵測雷達之用的挪威觀測微衛星。
根據發射服務商阿利安太空公司（Arianespace），Pleiades Neo衛星將提供改良的地理位置定位工具，在天災發生時派上用場。
今天的發射是今年第3次從庫魯太空中心起飛，也是織女星第18次發射。半年前，織女星因技術故障掉落海中，丟失法國與西班牙衛星。
織女星是歐洲雄心勃勃進軍航太市場的重要工具，在這個蓬勃發展的市場，歐洲面對馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）等對手競爭。
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