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「殭屍經濟」興起？諾貝爾得主克魯曼的「戰殭屍」警訊

德國極右派生亂 情報機構將監控

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
由於大選將近，德國情報機關近日將加強監控極右派反封城遊行。（Photo on Wikipedia）
由於大選將近，德國情報機關近日將加強監控極右派反封城遊行。（Photo on Wikipedia）

極右派結合反封鎖，恐引發德國大亂！德國情報機構28日表示，由於近日的反政府封鎖遊行中，可能混雜極右派「交叉行動」（Querdenker）的成員製造動亂，恐對民主產生威脅，因此他們會對近日的幾場示威進行監控。德國近年來由於移民等因素，導致如另類選擇黨等極右派崛起，傳統政黨施政遭受嚴重挑戰。

防止抗議失控

根據《半島電視台》報導，德國情報機關聯邦憲法保衛局28日表示，他們收到情報顯示，最近幾場反封城的抗議中，恐怕會有極右派的成員混入，並製造騷亂，因此他們決定這幾天將會對這些遊行密切監控。其實從去年11月開始，德國的南部大城斯圖加特就有抗議失控的跡象出現。

但德國將於5個月後舉行大選，因此當局近日來也加緊管制，怕極右派結合反對封鎖的民情，造成社會更加動盪。聯邦憲法保衛局女發言人普雷表示，最近抗議的程度與挑釁度都有逐漸升溫的趨勢，他們需要謹慎面對，除了極右派以外，過去也有幾場遊行有反猶太勢力參與。

極右派藉反封鎖崛起

德國內政部表示，他們只是為了要預防犯罪，但這隨即遭到另類選擇黨批評。不過近年來德國極右派的勢力逐漸因為移民、封鎖與經濟等因素抬頭，交叉行動發動的抗議也吸引愈來愈多民眾參與，而且抗議活動上屢見新納粹、另類選擇黨等極右派勢力的旗幟飛揚。

《英國廣播公司》提到，因此內政部與情報單位將這些團體視為可能威脅民主的群體，因此法律還放寬情報單位可以監聽電話、蒐集活動資訊。過去聯邦憲法保衛局也有監聽過反穆斯林、反移民的活動。

德國在8月時的反封城抗議吸引超過3.8萬人參加，上週國會在投票授權邦在感染率上升時可採取緊急封鎖時，也有超過8000人上街抗議。此外今年大選將會是梅克爾下台之時，她領導德國超過15年，外界關注德國在後梅克爾時期的政局變化。

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德國 梅克爾

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