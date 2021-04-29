研究：冰川加速消融 全球22萬座幾乎無一倖免
今天公布的研究報告顯示，全球幾乎所有冰川都在持續加速消融，以致全球海平面本世紀上升比例超過1/5。
20世紀中期以來，冰川持續快速消融，但先前並不知道確切流失的冰量。
直到現在，為評估過去20年間冰川融化速度，一個國際研究團隊首次觀察了地球上格陵蘭（Greenland）和南極洲（Antarctic）冰蓋以外的約22萬座冰川。
團隊分析美國國家航空暨太空總署（NASA）Terra衛星拍攝的影像後，發現2000至2019年間全球冰川年平均流失2670億公噸冰，這樣的水量足以將瑞士淹沒到水深6公尺以下。
團隊也發現，冰川融化的速度在同一時期急速加劇，2000至2004年間，冰川每年流失2270億公噸的冰，但在2015至2019年間，每年平均流失2980億公噸。
這導致海平面在研究期間上升比例達21%，相當於一年上升0.74公釐。
刊登在「自然」（Nature）期刊的研究發現，消融最快速的冰川座落在美國阿拉斯加州與阿爾卑斯山。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言