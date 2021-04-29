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研究：冰川加速消融 全球22萬座幾乎無一倖免

中央社 / 巴黎28日綜合外電報導
今天公布的研究報告顯示，全球幾乎所有冰川都在持續加速消融，以致全球海平面本世紀上升比例超過1/5。 圖／美聯社
今天公布的研究報告顯示，全球幾乎所有冰川都在持續加速消融，以致全球海平面本世紀上升比例超過1/5。 圖／美聯社

今天公布的研究報告顯示，全球幾乎所有冰川都在持續加速消融，以致全球海平面本世紀上升比例超過1/5。

20世紀中期以來，冰川持續快速消融，但先前並不知道確切流失的冰量。

直到現在，為評估過去20年間冰川融化速度，一個國際研究團隊首次觀察了地球上格陵蘭（Greenland）和南極洲（Antarctic）冰蓋以外的約22萬座冰川。

團隊分析美國國家航空暨太空總署（NASA）Terra衛星拍攝的影像後，發現2000至2019年間全球冰川年平均流失2670億公噸冰，這樣的水量足以將瑞士淹沒到水深6公尺以下。

團隊也發現，冰川融化的速度在同一時期急速加劇，2000至2004年間，冰川每年流失2270億公噸的冰，但在2015至2019年間，每年平均流失2980億公噸。

這導致海平面在研究期間上升比例達21%，相當於一年上升0.74公釐。

刊登在「自然」（Nature）期刊的研究發現，消融最快速的冰川座落在美國阿拉斯加州與阿爾卑斯山

阿爾卑斯山 南極

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