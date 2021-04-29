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沙伊相繼支持停火 葉門內戰可望終結

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

中東最慘絕人寰的人道危機有望平息？在支持葉門政府的沙烏地阿拉伯表態願意停火，並呼籲伊朗加入後，支持胡賽叛軍的伊朗28日也表示支持葉門內戰停火，雙方將再度展開談判。自2015年爆發的葉門內戰已造成至少23.3萬人死亡、全國3分之2的民眾處於飢荒狀態。

願意坐下來談？

根據《半島電視台》報導，伊朗外交部長札里夫28日前往阿曼，與胡賽叛軍發言人進行會談。他在會後表示，願意支持葉門內戰停火，讓葉門政府與胡賽叛軍恢復對話。札里夫會這樣表態，是因為支持葉門政府的沙烏地27日率先呼籲胡賽叛軍重回談判桌。

實質掌權的沙烏地王儲薩勒曼也對伊朗展現和解的態度，過去沙國雖然持續指控伊朗，暗中援助胡賽叛軍，但薩勒曼近日談話坦言，期待與鄰國伊朗改善過去緊繃的外交關係。札里夫也表示，伊朗一直認為政治談判是解決葉門危機的最好方式。

葉門陷僵局與危機

不過雙方尚未敲定何時開始進行談判。而且根據《美國之聲》報導，叛軍近日還全面占領葉門北部大城馬里布，不過在沙烏地的空襲也造成至少65名軍人死亡。

葉門內戰是中東近代最嚴重的內戰之一，目前已經造成至少23.3萬人死亡，其中更有13.1萬人並非直接交戰而死亡，是因為食物、醫療與基礎設備短缺而病死。內戰更讓葉門經濟崩潰，糧食價格飆漲，成為全世界貧富差距第2嚴重的國家。

葉門內戰也與利比亞、敘利亞內戰一樣，都是代理人戰爭：沙烏地支持國際普遍承認的葉門政府，而伊朗支持胡賽叛軍，雖然沙國空軍多次透過空襲掩護，但目前仍由叛軍掌握葉門大部分的國土。先前沙烏地曾要求停火，遭到胡賽叛軍拒絕，理由是叛軍要求，沙國等外國勢力必須解除海上封鎖。

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葉門 伊朗 空襲

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