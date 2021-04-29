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歐盟：中俄意圖透過疫苗假訊息 分裂西方國家

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 歐盟28日發布一份研究報告指出，俄羅斯和中國媒體在其最新的假訊息活動中，試圖系統地增加外界對西方新冠疫苗的不信任感，而這些假訊息活動的目的是為了分裂西方國家。

這份報告的結果顯示，從去年12月到今年4月，這兩個國家官方媒體在網上用多種語言推送假新聞，以危言聳聽的方式宣傳疫苗安全問題，在歐洲的疫苗注射和死亡之間建立毫無根據的關聯性，並宣傳俄羅斯和中國疫苗的優越性。但克裡姆林宮和北京否認歐盟所有與假訊息相關的指控。

歐盟會慣例性的編寫報告，並尋求與谷歌丶臉書丶推特和微軟合作，限制假新聞傳播。這份由歐盟對外事務部的外交政策部門發布的報告還說，俄羅斯和中國的疫苗外交遵循零和游戲邏輯，並透過結合虛假信息和操縱相關活動的努力來破壞國際社會對西方新冠疫苗的信任度。

報告寫道：「俄羅斯和中國都在利用國家控制的媒體丶代理媒體網絡和社交媒體，包括官方外交社交媒體賬戶，來實現這些目標。」

這份報告中列舉了100個源自於俄羅斯的案例。歐盟和北約經常指責俄羅斯透過包含假訊息在內的秘密行動，來分化西方社會與破壞西方的穩定。

這份報告還提到，阿斯利康的疫苗供應問題，以及阿斯利康和強生疫苗非常罕見的副作用都成為了中國與俄羅斯官媒用來散播假訊息的元素。報告寫道：「中國官方渠道和親克裡姆林宮的媒體放大了有關西方疫苗的所謂副作用的內容，以扭曲和聳人聽聞的方式呈現國際媒體報道，並將挪威丶西班牙和其他地方的死亡與輝瑞的新冠疫苗做連結。」

與疫苗相關的亂象

俄羅斯否認有類似的策略，而俄羅斯總統普京更反過來指責他國通過散布新冠病毒的假訊息來對付俄羅斯。一項路透社的調查發現，去年中國試圖阻止歐盟的一份報告，因該報告稱北京正在傳播新冠疫情相關的假信息。

雖然歐盟並未像英國那樣快速地為其4.5億公民接種疫苗，但在美國制藥商輝瑞公司及其德國合作伙伴BioNTech增加疫苗產能的情況下，現在歐盟疫苗注射的速度越來越快。

俄羅斯媒體報道稱，「英國脫歐後將英國從歐盟的『疫苗混亂』中拯救出來」。相關報導還補充道：「這種說法表明，有人試圖在歐盟內部挑起分裂。」

歐盟也透過這份報告表示，俄羅斯衛星五號新冠疫苗的官方推特賬戶試圖破壞公眾對歐洲藥品管理局的信任。衛星五號則回應說，造謠運動是針對俄羅斯及其疫苗的，而非反過來的。

衛星五號在推特上寫道：「我們將繼續打擊對衛星五號發起的造謠運動，以保護世界各地的生命，避免一些疫苗生產商可能爭取壟斷疫苗市場。」

該推特賬戶由俄羅斯直接投資基金管理，該基金負責營銷和推廣衛星五號疫苗。此外，中國將其疫苗宣傳為「全球公益」，並「將其介紹為更適合發展中國家，也適合西巴爾干地區」。西巴爾干國家多半被認為是未來歐盟的成員。

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