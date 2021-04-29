俄羅斯驅逐歐洲多國外交官

自捷克共和國指責俄羅斯要對一彈藥庫的爆炸事件負責以來，兩國間爭議不斷。此後，其它若干歐洲國家亦卷入其中。波羅的海沿岸灑過——愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛以及斯洛伐克共和國聲援捷克，並驅逐７名俄羅斯外交官。俄羅斯現在對此做出反應。來自這些國家的７名外交官被宣布為不受歡迎的人。

莫斯科外交部通報說，兩名立陶宛以及一名拉脫維亞和一名愛沙尼亞使館工作人員必須在７天內離開俄羅斯；另有３名斯洛伐克外交官也必須離境。

俄羅斯人要對捷克境內爆炸事件負責？

目前，捷克共和國和俄羅斯之間正發生激烈爭端。捷克情報部門指責俄羅斯是2014年捷克共和國東部一個軍事倉庫兩次爆炸的幕後黑手。爆炸事件中，有兩人被炸死。捷克情報部門報告稱，是兩名俄羅斯特工引發了爆炸，而這兩人被指就是2018年在英國索爾茲伯裡（Salisbury）毒殺前雙料間諜斯克裡帕爾（Skripal）父女的同一批特工。

據媒體報道，爆炸的目標是一名保加利亞軍火商所擁有的可能待售給烏克蘭的武器。2014年，隨著親俄分離主義分子和烏克蘭軍隊在烏克蘭東部的沖突升級，俄羅斯吞並了烏克蘭的克裡米亞半島。

克裡姆林宮斷然否認相關指控。迄今，布拉格和莫斯科已相互驅逐對方多名外交官。捷克得到多個歐洲國家的支持。北約也表示支持捷克。

（德新社）

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