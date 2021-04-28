近乎無法地帶！一線記者又遇害 揭非洲薩赫勒之凶險

又傳第一線記者身亡的新聞！布吉納法索28日一早證實，3名外國公民在實地拍攝反盜獵行動時疑遭聖戰份子襲擊而死，2名西國死者都是資深記者，一名更是戰地攝影師，本次與愛爾蘭籍、反偷獵組織總裁一起拍攝布國東部自然保育區的紀錄片，同聲譴責伊斯蘭武裝份子，本次遇害的布國東部（屬於非洲薩赫勒地區一部分）近乎無法之地。

兇手疑似聖戰份子

根據《英國廣播公司》報導，27日才傳出2名西班牙籍記者在西非內陸國布吉納法索失聯，28日一早布國當局就證實，共有3名外國公民在東部自然保育區死亡，疑似遭到伊斯蘭聖戰份子槍殺，據受伏擊受傷的士兵轉述，聖戰份子人數遠多於巡邏士兵。

西班牙外交大臣拉亞表示，2名該國公民都是資深的第一線採訪人員，分別是記者貝里亞因與攝影師弗萊爾，前者常在世界各地進行實地採訪，後者更是經驗豐富的戰地攝影師，曾參與過敘利亞戰爭的第一線拍攝，而本次他們與一同遇害的愛爾蘭人楊恩，是一起到布吉納法索東部拍攝反盜獵的紀錄片，楊恩是反盜獵組織的聯合創始人兼總裁，他被認為是該組織的精神領袖。

非洲薩赫勒地區太危險

對於三人遇害，西班牙總理桑切斯轉發，並稱讚2名西國媒體人是「堅毅、勇敢從事重要新聞的人」，而愛爾蘭外交大臣柯維尼表達慰問之餘，強烈譴責本次襲擊者，要求與布國當局和各國盟友保持搜查。記者無國界組織秘書長推文表示，這次悲劇反映了在非洲薩赫勒地區的一線記者所面臨的危險。

根據《歐洲新聞網》補充報導，秘書長提到的薩赫勒地區是位於撒哈拉沙漠以南、蘇丹草原以北的半荒漠地區，除了布吉納法索，還包含馬里、尼日、查德、奈及利亞西北部等國，這些地區都是伊斯蘭武裝份子頻繁活動的「領地」，研究人員貝爾格提到，從2000年代初期，武裝份子就常在薩赫勒地區綁票人質，目前仍有5名外國公民失蹤，這是跨國難解的議題。

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