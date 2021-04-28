美國將放寬限制 允許中國學生赴美

美國政府周二（4月27日）表示，它正在放寬對國際學生在疫情期間入境的相關限制，這為中國公民在美國大學就讀新學年帶來了便利。

法新社報導，這項措施回應了美國大學過去一段時間的訴求。這些大學在財務上越來越依賴外國學生，其中超過三分之一仰賴中國學生，這數字遠遠超過其他國家。先前，美國政府禁止多數在前兩周去過中國丶巴西丶南非丶伊朗和歐洲大部分地區的非美國公民入境。現在所有來自這些國家的學生將有資格進入美國參加秋季課程。

美國國務院的一份聲明中說，這一決定「符合國務院對促進合法赴美旅行的承諾」。美國拜登政府在3月份也同樣放寬了對來自歐盟和英國的學生的限制。

根據最新的豁免規定，學生需要有簽證才能在8月1日或之後開學的大學就讀，且不能提前一個月以上進入美國。所有旅行者仍將受美國的要求，出示新冠肺炎測試的陰性報告。

支付全額學費的外國學生通常是美國大學的重要收入來源，由於疫情迫使許多教學在網上進行，這些大學受到嚴重打擊。每年有超過100萬名的國際學生在美國念書，根據美國商務部的數據，2018年他們為美國經濟貢獻了450億美元。然而，注冊學生人數是否受到疫情以及對中國學生日益緊張的氣氛沖擊，則有待觀察。

法新社指，美國前總統特朗普去年下令驅逐與中國軍方有關聯的中國學生，擔心他們會竊取美國的技術，這引發了一些美國的亞裔活動家的擔憂，他們認為這整個亞裔社群染上了懷疑色彩。

美國近日出現一波針對亞裔的仇恨犯罪，有時候是來自於與新冠肺炎的錯誤聯想。印度和韓國是美國第二和第三大國際學生來源國，不過，這兩個國家都沒有因為新冠疫情而面臨全面禁令。

路透社報導，當前仍不清楚美國大學或美國政府是否會承認中國學生所接種的未經美國食品和藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）批准的疫苗。一些美國學校要求學生在復課前完成疫苗接種。

（法新社丶路透社）

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