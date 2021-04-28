布林肯會見非洲元首 籲注意中國的影響力

美國國務卿布林肯27日在與尼日利亞與肯尼亞進行視頻會議時，提醒非洲注意中國日益增長的影響力，並發誓美國將對非洲做出更大的承諾。

受到全球新冠疫情影響，布林肯只能透過視頻會議的方式與兩國元首進行會談，並「參觀」美國資助當地建立的移動醫院和可再生能源項目。

在回答曾到美留學的非洲年輕人發問時，布林肯說，他希望非洲國家在處理所有關系時能「睜大你們的眼睛」。他說：「我們沒有要求任何國家在美國或中國之間做出選擇，但我鼓勵你們提出那些棘手的問題，挖掘表面之下的東西、要求透明度，並就什麼對你們和你們的國家最好，做出明智的選擇。」

法新社報導指出，由於美國與中國的競爭關系越來越緊張，中國也加大了對非洲的投資力度，將重點放在自然資源。布林肯指出，人們擔心一些國家在接受中國貸款後背上了不可持續的債務。位於非洲的贊比亞去年就出現了違約的情況。他說：「你們應該認真審視，當其他國家進來建設一個大型基礎設施項目時，他們是把自己的工人帶來，還是把工作機會給他們投資的國家的人？」

他也代表美國政府重申，美國對非洲有信心，認為非洲有非凡的潛力。他說：「你們的成功就是我們的成功，我們想投資你們的成功，但要以正確的方式來進行。」

美國總統拜登很早就表現出對非洲的興趣，雖然他尚未提出具體的舉措，但他表現出來的意願已與美國前總統特朗普形成鮮明對比。特朗普是幾十年來，第一位在任期內沒有訪問過非洲的美國總統，而且他曾被引述以一種輕蔑的語氣否定大多數黑人國家。

尼日利亞總統布哈裡 (Muhammadu Buhari) 在與布林肯對談時，感謝拜登放寬了特朗普對赴美簽證的苛刻限制。布哈裡發誓加強與美國在包括薩赫勒地區在內的熱點地區的密切安全合作。他說：「尼日利亞和我們的安全部隊仍然堅定地致力於繼續這些安全合作，並解決根源問題。對像美國這樣的重要戰略伙伴的支持，再怎麼強調都不為過。」

在布林肯與非洲兩大國領袖會晤前，美軍非洲司令部司令湯森上將(Gen. Stephen Townsend) 22日在美國參議院一場聽證會上表示，美國對中國在非洲活動的最大顧慮是，中國試圖透過操縱或卡位讓美國失去接觸非洲國家的渠道，或無法施展美國的影響力。

湯森也指出，盡管中國在非洲和中東投入極大的經濟資源，但美國在與這些地區的國家合作時仍佔優勢。他也強調美國必須繼續維持這些優勢。不過湯森也指出，隨著中國持續推動一帶一路的計畫，中國承諾向非洲提供數百億資金，並在非洲設立比美國還多的使館。

此外，中國對非洲國家的軍售規模也不斷上升，已正式超過美國。他形容，非洲已幾乎成了中國的「第二塊大陸」。湯森重申，美國不能再低估非洲的經濟機遇與戰略意義，因為中國與俄羅斯都已充分認知到這點的重要性。他認為，美國雖然無需跟中國在投資上錙銖必較，但是應該把目標放在幾個效益最佳的投資領域。

(法新社等)

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