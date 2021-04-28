日本取得國會批准加入RCEP 拚今年生效

英國保守黨內有人爆料，英國首相強生在去年10月底一場會議上爆粗口說，「不要再有天X的封城，讓成千上萬的屍體堆得高高的」。消息曝光後，在疫情中失去親人的英國人在社群媒體上大罵強生在他們的傷口上撒鹽，並貼出逝去親人的照片，嗆聲說：「他們不是屍體！」一向口不擇言的強生再度失言，而這場風暴只是他最近一連串醜聞的最新一樁，他的未婚妻整修官邸超支由誰埋單的「壁紙門」風波愈滾愈大，他和前心腹康明思的私人恩怨也搬上檯面，被英國媒體稱為不可控自走砲的強生能再挺過風暴？...

2021-04-28 07:30