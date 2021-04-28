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逆轉！紅火案更二審宣判 辜仲諒一審判9年 今獲判無罪

日本取得國會批准加入RCEP 拚今年生效

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導

NHK等日媒快訊報導，日本參議院上午表決多數通過批准日本加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），完成國內程序。

日本眾議院在15日已經率先通過本案，今天上午參院也透過表決，多數同意批准。

RCEP由中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭和東協十國組成，這15個成員國於去年11月15日正式簽署該協定。雖然印度最終沒有加入，但RCEP成員國總人口達22.7億，GDP達26兆美元，出口總額達5.2兆美元，這三項指標均占全球總量的30%左右，是目前全球規模最大的自由貿易協定。

據日本政府試算，這將增加出口和投資，並進一步擴大消費，讓日本GDP(國內生產總值)實際增長2.7％，經濟效益更勝「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTTP）；日方推估CPTPP可帶來GDP成長1.5％。

目前，RCEP會員國正陸續推進完成國內核准程序。中國已在3月22日率先核准。只要東協十國中有六國、其他五國有三國完成國內批准程序，RCEP將在60日後生效。若各國進展順利，今年可望生效。

日本 東協

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