德國森林驚見二戰手榴彈？拆彈小組：只是情趣用品

德國至今仍不時傳出發現二戰期間遺留下來的未爆彈，當地警方26日又獲報巴伐利亞森林疑似有一枚手榴彈，拆彈小組趕赴現場後發現，這個物品其實是橡膠製的情趣用品。

據報導，一名慢跑民眾26日通報警方，他在德國與奧地利、捷克接壤的城市帕紹（Passau）郊外的森林中，發現了一個裝有「手榴彈」的袋子。

儘管第二次世界大戰結束已超過75年，德國仍經常在住宅區或森林區發現被遺忘或隱藏的炸藥，因此該民眾不敢大意，選擇通報警方。

警方隨後派出拆彈小組趕到現場，經檢查卻發現袋子裡裝的是手榴彈的「橡膠複製品」，警方向當地媒體透露，袋子中還裝有保險套和潤滑劑等物，讓他們開始懷疑該物品的用途。

最終，警方根據上網搜尋、證實他們的猜測，實際上，真的有手榴彈模樣的「情趣用品」，這一切只是烏龍一場。