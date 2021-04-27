王毅主持六國外長新冠疫情視訊會 強調反對單邊霸凌

大陸國務委員兼外交部長王毅今與阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉共六國外長舉行合作應對新冠肺炎疫情視訊會議。各方同意捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對單邊霸凌、干涉內政和雙重標準，共同維護地區和平穩定、開放包容和合作發展。

據大陸外交部網站消息，王毅指出，此次會議也向印度發出了邀請。中方對印度國內遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以誠摯慰問。

王毅指出，中方願隨時根據印方需要，向印度人民提供支持和幫助。希望今天的會議也能為印度戰勝疫情提供助力。中方將秉持人類命運共同體理念，堅定同南亞各國人民站在一起，攜手並肩、團結抗疫，直至本地區所有國家最終戰勝疫情。

王毅並提出四點倡議。一是鞏固團結抗疫共識，反對將病毒標籤化以及把疫情政治化的圖謀，防止國際抗疫合作受到不應當的干擾；二是深化抗疫務實合作，中方願在六國合作機制框架下，通過無償援助、商業採購、灌裝生產等靈活方式，推進同各國的疫苗合作，讓南亞各國人民獲得更加多元、穩定的疫苗供應。三是推動疫後經濟復甦；四是維護有利於各國發展的國際和地區環境。

大陸外交部網站的新聞稿指出，與會五國外長積極支持王毅提出的重要倡議，感謝中方為各國抗擊新冠疫情提供的物資技術援助，重申支援世界衛生組織在全球抗疫合作中繼續發揮積極作用，反對將疫情政治化。