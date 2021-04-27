法國二十退將公開信 籲軍管阻止伊斯蘭分子瓦解國家

法國20名退役將領近日發表公開信，主張馬克宏總統要是不能阻止國家「在伊斯蘭分子手上解體」，可能就有必要實施軍事管制以阻止法國爆發「內戰」。

泰晤士報26日報導，這封公開信刊登在右翼新聞雜誌「當前價值」（Valeurs Actuelles），由外籍兵團前指揮官皮克瑪（Christian Piquemal）領銜。皮克瑪現年80歲，2016年在加萊參加反伊斯蘭遊行被捕，隨後被褫奪退休特權。除皮克瑪等20名退將外，據指公開信的簽名者還包含80名退役軍官與1000名基層官兵。

公開信指出，「法蘭西正處於危險之中，眾多致命危險正威脅她。即使處於退役，我們仍是法蘭西的士兵，無法在目前的環境下，對我們美麗國度的命運漠不關心」。這些退役將校與官兵認為，「法國正被市郊的成群伊斯蘭極端分子解體，他們分離大部國土，變成臣服於有悖我們憲法之教條的領土」。

公開信譴責國家煽動仇恨，放任警察殘暴鎮壓2年前試圖「表達絕望」的黃背心運動分子，警告要是什麼事情都不做的話，「將會有場爆炸，接著是我們的現役同志介入，執行危險任務以保護我們的文明價值與我們同胞的安全。沒有時間猶豫不決，否則來日內戰會結束增長的混亂與死亡。你將為那些人負責，將會數以千計」，還聲稱他們獲得軍方的廣泛支持，且準備「支持考量到國家安全的政治人物」。

正打算跟馬克宏在2022年總統選舉二度對決的極右國民聯盟（National Rally）黨魁瑪蘅．雷朋（Marine Le Pen）立刻對此表達歡迎，還親自到「當前價值」網站留言。

馬克宏政府將這一封公開信比作60年前的法軍將領試圖政變推翻戴高樂前總統失敗，國防部長帕莉（Florence Parly）震怒指出，在公開信簽名的退將在法軍不再有任何角色，任何言論只代表他們自己，雷朋的言論反映她對軍隊體制的嚴重無知，這樣的人想當三軍統帥令人擔憂。