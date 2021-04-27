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老潛艦的永別之歌：印尼如何善後「神鋤號」沉沒慘案？

兩名日籍太空人舉行太空記者會 進行值星交接

中央社 / 東京27日綜合外電報導
52歲日籍太空人星出彰彥。路透
52歲日籍太空人星出彰彥。路透

即將從國際太空站（ISS）返回地球的56歲日籍太空人野口聰一，26日跟才剛抵達的52歲日籍太空人星出彰彥，一同在繞地球軌道上舉行「太空記者會」，並進行「值星交接」。

日本朝日新聞報導，野口在記者會上拿出早已準備好的紅色「值星帶」讓星出揹上，也把日本在ISS內的實驗艙「希望號」任務，一同交接給星出。

星出說，ISS跟之前沒什麼太大變化，且可以用日語進行詳細交接令人感到慶幸。

野口原訂4月29日返回地球，但因為天候不佳延期到5月2日。上次同時有兩名日籍太空人在繞行地球的ISS內停留，是2010年時的野口跟山崎直子。

野口從2020年11月抵達ISS，不斷地透過推特及YouTube介紹太空中的飲食與生活。

他預計要搭乘的太空船將於日本時間5月1日離開ISS，在進入大氣層後將於同月2日降落在美國佛羅里達州外海。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將於5月1日深夜到5月2日凌晨，透過YouTube全程直播野口重返地球實況，歡迎野口回家。

太空人 日本 記者會

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