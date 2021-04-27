王室專家：哈利恐用一藉口 不返英為黛妃雕像揭幕

英國王室專家透露，哈利王子返回英國參加完菲立普親王的葬禮後，他對於被王室親友極度冷淡對待感到很訝異，以致於今年7月可能不會再度返國參加亡母黛安娜王妃的雕像揭幕儀式。

先前有外界傳聞，估計哈利會在今年夏天返回英國與哥哥威廉王子聚首，出席辛頓宮的黛安娜雕像揭幕儀式。但王室專家邁爾斯（Russell Myers ）日前接受Talkradio廣播電台採訪時表示，有些王室成員對他相當冷淡，也許這確實嚇到他了。

由於哈利的妻子梅根目前懷有第二胎，預計今年夏天出生，邁爾斯說，哈利可能會用孩子出世為藉口，如此就可以不用回英國面對王室家庭。