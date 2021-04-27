快訊

警局長證實黑衣人闖松山分局影片被刪 正副所長依滅證罪送辦

65名師生和染疫機師接觸 台科大：全校改採遠距授課至5月3日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王室專家：哈利恐用一藉口 不返英為黛妃雕像揭幕

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
外界好奇英國哈利王子是否會出席今年7月的黛安娜王妃雕像揭幕儀式。美聯社
外界好奇英國哈利王子是否會出席今年7月的黛安娜王妃雕像揭幕儀式。美聯社

英國王室專家透露，哈利王子返回英國參加完菲立普親王的葬禮後，他對於被王室親友極度冷淡對待感到很訝異，以致於今年7月可能不會再度返國參加亡母黛安娜王妃的雕像揭幕儀式。

先前有外界傳聞，估計哈利會在今年夏天返回英國與哥哥威廉王子聚首，出席辛頓宮的黛安娜雕像揭幕儀式。但王室專家邁爾斯（Russell Myers ）日前接受Talkradio廣播電台採訪時表示，有些王室成員對他相當冷淡，也許這確實嚇到他了。

由於哈利的妻子梅根目前懷有第二胎，預計今年夏天出生，邁爾斯說，哈利可能會用孩子出世為藉口，如此就可以不用回英國面對王室家庭。

黛安娜的雕像將於今年7月1日揭幕，紀年戴安娜的60歲冥壽。威廉哈利兄弟倆早於2017年黛安娜逝世20周年時，就決定委託雕刻師布勞德利（Ian Rank-Broadley）製作雕像，紀念雕像則預計設立在黛安娜故居肯辛頓宮外的低地花園（Sunken Garden）。

英國威廉與哈利王子將為亡母黛安娜王妃設立紀念雕像，預計在今年7月1日揭幕。路
英國威廉與哈利王子將為亡母黛安娜王妃設立紀念雕像，預計在今年7月1日揭幕。路

黛安娜 王室 英國

延伸閱讀

英女王明過95大壽 哈利提前返美 查理威廉也不在身邊

哈利返英 姑姑、叔叔都冷臉對待 只有爸爸願接近？

破冰？ 葬禮後哈利與威廉並肩而行 回到往日溫馨畫面

英名主持詛咒梅根與哈利：「偉大愛情故事」恐不幸收場

相關新聞

印尼潛艇沉沒殉職官兵生前影片揪心 兒子曾哭鬧力阻父親出門

印尼海軍「南伽拉」號（KRI Nanggala, 402）潛艇4月21日起失蹤，25日印尼軍方找到潛艇殘骸並證實53名船員全部殉職。網上流傳一段影片，一名其後被證實死亡的官兵伊馬姆（Imam Adi）離家執勤前，幼子在家中哭鬧不已、阻止他出門，又想將父親關在房內。

甘蔗、民兵與夢想之地？韓裔美國人的為難百年記

「為了家庭，外婆放棄了自己的人生。」韓裔美籍導演鄭李爍（정이삭）改編家族移民故事完成的作品《夢想之地》（미나리，2021），不只囊括包含金球獎最佳外語片等逾70個各大國際獎項、獲得奧斯卡6項大獎提名，飾演祖母的尹汝貞也拿下奧斯卡最佳女配角。如同1980年代，台灣人開始大量移民美國，隨著美國移民政策放寬，許多懷抱「美國夢」的韓國家庭，也在同時來到了太平洋的另一端。面對文化、語言完全不同的異地，移民們必須克服的不只外在條件的限制，甚至得面臨許多內心的掙扎。

疫情失控！印度富豪搶限制入境前 搭私人飛機逃至他國

在印度新一波新冠病毒病例激增下、危機日益加劇，促使許多當地富豪家庭趕著他國限制入進前，搭乘私人飛機逃離印度。

大量病患缺氧死…印度疫災 見證新冠如何耗竭資源

印度新德里25名新冠肺炎病患23日因氧氣不足在甘加羅摩醫院病逝，家屬得知後悲痛不已。新德里數間大醫院不斷面臨氧氣耗竭問題，市長克里瓦爾絕望的公開求援。美國、英國、法國都已宣布，將迅速運送氧氣設備援助印度。

訪土耳其沒椅子坐 歐盟執委會主席首曝心聲「很受傷」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Miche...

日本最新外交藍皮書首度指中方闖釣島「違反國際法」

日本2021版外交藍皮書提報今日內閣會議後，正式發表。文中對中國海洋活動頻繁，造成「包含日本在內的區域與國際社會在安全保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。