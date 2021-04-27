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中國封殺奧斯卡 趙婷變成「那個女孩」

德國之聲 / 德國之聲
「新華人之光」趙婷笑擁最佳影片與最佳導演兩大獎。（路透）
「新華人之光」趙婷笑擁最佳影片與最佳導演兩大獎。（路透）

39歲的華裔導演趙婷憑借《無依之地》(港譯《浪跡天地》、台譯《游牧人生》)在周一(4月26日)拿下奧斯卡最佳導演獎，也獲得最佳影片，並為弗朗西斯-麥克多蒙德 (Frances McDormand) 贏得最佳女主角獎。

趙婷出生在中國，14歲之前一直生活在北京，之後去念了英國的寄宿學校，並在洛杉磯讀完高中。過去，這樣有華裔背景和中國成長經驗的得獎者通常會受到中國媒體的熱烈報導，但自從趙婷拿下金球獎，並在社交媒體被揭露她過去的「辱華」言論爭議後，就遭到中國全網封殺。

雖然這次趙婷的奧斯卡獲獎感言與政治無關，甚至提到她在中國美好的童年回憶，但這次不但中國媒體沒有播出奧斯卡，趙婷的相關報導也停留在2月底金球獎期間，「奧斯卡」、「趙婷」，片名「無依之地」皆成了被封鎖的敏感詞。

以微信為例，由於趙婷與《無依之地》被列為敏感詞，微信公眾號「後浪電影」將「趙婷」稱為「那個女孩」，《無依之地》被改為《有靠之天》以繞過內容審查。

此外，路透社報導，趙婷母校紐約大學的校友在上海舉辦的奧斯卡頒獎典禮直播活動遭到「中國長城」阻擋，組織者使用的VPN被封鎖了近兩個小時。

活動組織者Kevin Ke說：「他們切斷了VPN」，並補充說他在微信賬號上寫的一篇有關贊揚趙婷的帖子也被屏蔽了。

根據BBC，中國外交部4月26日例行記者會上被問到趙婷及其電影遭遇審查一事，外交部發言人汪文斌表示：「你提到的不是一個外交問題。」

香港52年來首次未轉播奧斯卡

奧斯卡除了在中國大陸被封殺，香港電視觀眾也無法實時觀看。這是香港TVB自1969年以來首次以「商業理由」拒絕播放奧斯卡獎。

本次奧斯卡中，香港抗爭紀錄片《不割席》被提名最佳紀錄短片的，但本片在中國媒體上被改稱為《不要分裂》。雖然最後《不割席》沒有獲獎，不過以《Colette》獲最佳紀錄短片的美國導演賈奇諾 (Anthony Giacchino)在上台時特別致意說：「香港示威者不會被忘記。」

香港停播奧斯卡的決定引發了人們對香港自由度下降的擔憂，路透社表示，自中國去年針對香港金融中心2019年的民主抗議活動全面實施國安法以來，香港已經走上了專制的道路。

(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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