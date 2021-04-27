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印尼潛艇沉沒殉職官兵生前影片揪心 兒子曾哭鬧力阻父親出門

香港01 / 許懿安／報導
印尼潛艇「南伽拉」號殘骸。圖為4月24日峇里伍拉萊軍事空軍基地的記者會展示有關物品。 路透社
印尼潛艇「南伽拉」號殘骸。圖為4月24日峇里伍拉萊軍事空軍基地的記者會展示有關物品。 路透社

印尼海軍「南伽拉」號（KRI Nanggala, 402）潛艇4月21日起失蹤，25日印尼軍方找到潛艇殘骸並證實53名船員全部殉職。網上流傳一段影片，一名其後被證實死亡的官兵伊馬姆（Imam Adi）離家執勤前，幼子在家中哭鬧不已、阻止他出門，又想將父親關在房內。

有人在YouTube頻道評論影片，稱小男孩似有預感，才會不讓父親上班。伊馬姆因職責所在，後來還是出了門，最終與家人陰陽永隔。伊馬姆的岳父埃迪（Edy Sujainto）證實，片中兩人是他的女婿與外孫。

片中伊馬姆之子站在房門，又哭鬧又尖叫，用力將伊馬姆推回房內。他踮高腳又伸長手，企圖關上房門，再在守門口，不讓父親出去。

片中小男孩黏人的舉動本來令人發笑。但在潛艇失蹤及遇難後，回看這影片令人格外難過。

影片由伊馬姆的妻子拍攝，後來用即時通訊應用程式WhatsApp傳到她父親手上。埃迪說，外孫舉止與往常不同，令他驚訝。不過他稱不想再想當中有什麼奇怪的事情，他不想將外孫不讓女婿出門，與後來的慘劇聯想起來。

延伸閱讀：

印尼失蹤潛艇「南伽拉」號被發現　53船員殉職

印尼失蹤潛艇南伽拉號　軍方發現疑似殘骸　潛艇或在深海850米處

文章授權轉載自《香港01》

印尼 海軍

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