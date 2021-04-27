快訊

今年首次超級月亮今晚登場！下月還有超級滿月和月食

兄妹反抗軍：《柯萊特》遲到73年的集中營之旅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畫面曝光！印尼潛艦罹難53士兵 生前「高唱再見」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
印尼海軍潛艦南伽拉號21日於峇里島附近海域失聯，印尼海軍25日表示已找到該潛艦，但艦上53名軍官已全數罹難，無人生還，近日一段令人心碎的影片曝光，只見影片中南伽拉號的官兵生前聚在一起合唱一首叫「再見」的印尼歌曲，相當感傷。截自IG
印尼海軍潛艦南伽拉號21日於峇里島附近海域失聯，印尼海軍25日表示已找到該潛艦，但艦上53名軍官已全數罹難，無人生還，近日一段令人心碎的影片曝光，只見影片中南伽拉號的官兵生前聚在一起合唱一首叫「再見」的印尼歌曲，相當感傷。截自IG

印尼海軍潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）21日於峇里島附近海域失聯，印尼海軍25日表示已找到該潛艦，但艦上53名軍官已全數罹難，無人生還，近日一段令人心碎的影片曝光，只見影片中南伽拉號的官兵生前聚在一起合唱一首叫「再見」（Sampai Jumpa）的印尼歌曲，相當感傷。

根據印尼海軍公布的影片顯示，至少有10名南伽拉號的海軍官兵於數周前聚在一起，彈著吉他並大聲合唱，而他們唱的歌是一首名叫「再見」（Sampai Jumpa）的印尼歌曲。

「再見」的歌詞中提到「有上升就有下沉，潮起潮落。嘿，改天見，雖然我還沒準備好度過想念你的日子，希望你能過得好，讓我們改日再相見」，影片曝光後很多網友紛紛留言表示難過，並為這些海軍戰士們哀悼。

南伽拉號21日在峇里島北方約95公里海域失聯，並沉入838公尺深的海底，經過印尼、新加坡、澳洲及美國等多國船艦及搜救人員歷經4天搜救後，印尼國軍總司令賈詹托（Hadi Tjahjanto）25日在記者會中確定潛艦已沉沒，且艦上53人全員罹難，將對船員家屬傳達最深切的慰問，並將追晉軍銜。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，這起悲劇讓所有人震驚、悲傷，不僅僅是53名船員的家屬，還有全體印尼人民，這53人都是捍衛國家主權的愛國者。

印尼 海軍 潛艦

延伸閱讀

印尼新住民媽媽煮麵高手 迷上唱歌帶子女到處參賽獲獎

斷成三截 印尼潛艦53人全歿

台百萬網紅「臉上畫口罩」闖印尼超市引眾怒 超慘下場曝光

印尼潛艦殘骸尋獲「確認沉沒」 53人恐全部罹難

相關新聞

美國觀眾不買帳！奧斯卡收視率慘跌58%再創歷史新低

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於美西時間25日舉行，收視人口僅約985萬人，較去年的2360萬人銳減了58%，再創歷史新低...

畫面曝光！印尼潛艦罹難53士兵 生前「高唱再見」

印尼海軍潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）21日於峇里島附近海域失聯，印尼海軍25日表示已找到該潛艦，但艦...

議員補選全輸 菅義偉政府難堪

日本廿五日舉行三場國會議員補選投票，執政黨自由民主黨三場選舉全部敗選，路透指出，選民顯然對政府防疫作為和金權醜聞不滿。日...

一段外洩錄音揭露伊朗領袖權鬥 外長自認：我的政策影響力有時是零

伊朗外長查瑞夫在25日流出的一項錄音訪談中，坦承他在伊朗外交政策上的影響力，有時是零，且他批評，去年遭美國狙殺的伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼，多次推翻政府決策、破壞國家利益。此音檔罕見地揭露伊朗領袖的幕後權鬥，發布時機及動機都讓人猜疑。

盼東奧助選 眾院恐拖至9月解散

日本執政黨自民黨廿五日在國會補選失利，除讓黨內憂心下屆眾院選情外，還打亂日相菅義偉原先打算在七月解散眾院進行改選的計畫。...

英航艦伊麗莎白女王號訪亞洲 將與十多國軍演

英國駐日本大使館廿六日表示，英國航空母艦伊麗莎白女王號五月將執行首次作戰部署，率皇家海軍艦艇組成的艦隊航行亞洲海域及造訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。