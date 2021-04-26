疫情下民怨飆升 印度令社媒刪帖

（德國之聲中文網）印度政府周日（4月25日）稱，已要求臉書、Instagram及推特這幾家涉及媒體平台刪除近百則批評政府防疫失職的貼文。

這些貼文包括反對黨政治人物對政府的指責，以及要求總理莫迪下台的呼籲。官方表示，這些言論可能引發恐慌，一些圖片「誤導」受眾，對抗疫產生不利影響。

推特一名發言人證實，一些內容已暫時對印度境內的用戶屏蔽。發言人對路透社表示，推特審核了政府方面的要求是否符合公司的規則以及當地的法律。

近日來，印度的新冠感染病人飆升。周一通報的新增感染人數近35.3萬，連續第5天創下全球單日新增感染病例的國別記錄，並已佔到全球日增感染數的近一半。各地醫院人滿為患，醫用氧氣連日告急，眾多患者求助無門。

莫迪政府被指責不顧專家的警告放鬆防疫限制措施，並舉辦大型政治集會。被刪除的一條貼文出自西孟加拉邦勞工部長、反對黨政治家Moloy Ghatak之手。他指責莫迪抗疫不利，應為目前每日數千人被新冠奪去生命負直接責任，還將莫迪及其競選集會的照片與死者被火葬的場景放在一起。

周一印度官方公布的前一日死亡人數為2812。與超高的感染病例數相比，這一數字非常低。但有專家指出，實際死於新冠的人數遠高於官方統計。阿育王大學的生物學教授Gautam Menon對德國之聲表示，印度新冠死亡人數可能是官方數字的5到10倍。

印度政府在要求推特刪帖的時候，援引的是2000年頒布的「信息技術法」。該法允許當局為保護「印度的主權完整」以及維護公共秩序，責令屏蔽某些信息。

反對黨國大黨的發言人Pawan Khera表示，對政府允許大型集會、旅行及不顧社交安全距離的做法提出質疑，不能被稱為違反該國的任何法律。德里的數字人權組織「互聯網自由基金會」也表示，印度政府對社交平台的刪帖指令缺乏透明度。

印度的不少社交媒體用戶也批評政府在一場「人道災難」當前的時候把精力花在網絡審查上。一位用戶說，政府顯然「覺得刪帖比保障氧氣供應更容易」。還有人批評推特屈服於當局的壓力，甘做「同謀」。

推特不是第一次面臨這一指責。今年2月，在印度農民反修法大規模抗議運動期間，推特曾封鎖與此有關的500多名用戶的賬號。因為政府一度威脅要拘捕推特在印度的工作人員。但推特當時拒絕關閉一些記者和政治人士的帳號，並稱對他們的封鎖令並不符合印度法律。

（據路透社、BBC、紐約時報）

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】