快訊

桃色爭議？台新銀兩分行遭蛋洗、撒傳單 警追查中

中國防長訪越南 越方稱「不會跟風反中」

德國之聲 / 德國之聲
中國國防部長魏鳳和。 圖／德國之聲提供
中國國防部長魏鳳和。 圖／德國之聲提供

周一（4月26日），到訪河內的中國國防部長魏鳳和分別會見越共中央總書記阮富仲、越南國家主席阮春福。

據越通社報道，阮春福高度評價兩國國防部配合營造和平環境，其中包括東海上和平環境，強調兩國務實合作為兩國對存在的問題，尤其是海上問題進行協商並尋找解決措施創造便利條件。

25日下午，魏鳳和還與越南國防部長潘文江舉行會談，見證簽署《中國國防部和越南國防部關於在國際軍事合作領域建立「兄弟單位」關係的諒解備忘錄》。

根據越南外交部會後發布的聲明，潘文江重申了越南在南海問題上的立場：即在國際法框架內，首先通過聯合國海洋法公約解決爭端。

「拒絕插手和干涉」

中國國防部微信公號發布的消息稱，魏鳳和表示在南海問題上，中越要著眼大局和長遠，管控好分歧矛盾，謀劃好海上合作，堅決抵制域外大國插手攪局，共同維護南海的和平安寧。

中國國防部援引阮春福稱，越方堅定奉行一個中國政策，反對任何勢力干涉中國內政，也將警惕和堅決抵制任何破壞中越關係的圖謀，永遠不會跟著其他國家反對中國。

中國與越南在南海存在主權爭議。在越南同樣提出領海主權聲索的海域，中國在部分島礁上建造了可用於軍事目的的基礎設施。今年3月，200多艘中國漁船在南海牛軛礁一帶海域停留，引起周邊國家，尤其是菲律賓的不滿。對牛軛礁所屬的斯普拉特利群島（中國稱南沙群島），中國、菲律賓、越南和馬來西亞都提出主權要求。

越共總書記阮富仲表示，雙方要在彼此信任和尊重的基礎上，通過友好協商妥善處理南海問題，避免這一問題影響兩國關係大局。

魏鳳和稱，中越都是共產黨領導的社會主義國家，「山水相連、文化相通、利益契合，是具有戰略意義的命運共同體」。因此應加強戰略溝通，增進政治互信，深化軍事合作，推動中越全面戰略合作伙伴關系行穩致遠。

他還表示，面對疫情，兩國緊密團結、守望相助，都創造了經濟發展和抗擊疫情的奇跡，「彰顯了共產黨領導和社會主義制度的優越性」。

（據德新社、越通社、澎湃新聞）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

越南 外交部 國防部

相關新聞

為攻台做準備？ 中啟用兩棲攻擊艦 日媒：釣魚台也遭威脅

共軍首艘4萬噸級「075」兩棲攻擊艦海南號23日服役，日本時事通信社報導分析，這是中國設想將對台灣與南海紛爭動武，未來將...

中業者查看LINE個資132次 日政府要求改善交報告

通訊軟體LINE公司一度讓中國業者可查看保存在日本伺服器的用戶個資與通訊內容長達2年，日本總務省今天對LINE進行行政指...

你算命系？小泉進次郎讓日人嚇歪了 訂減碳46%「腦海突然浮現數字」

日本首相菅義偉宣布2030年溫室氣體要較2013年度減量46%，目標數值大幅提高。46是怎麼訂出來的，環境大臣小泉進次郎說，是朦朧中浮現出來的數字。日本網友目瞪口呆，「他是算命師嗎」。...

為什麼寧可冒著疫情危險，東京奧運依然堅持要辦下去？

隨著延期後的奧運開幕典禮即將在7月登場，但目前的日本疫情狀況卻非常不樂觀……

疫情失控還有空管言論？印度政府要求推特刪批評推文

印度26日新冠肺炎確診和死亡雙雙再次創下單日新高，新增35萬2991例確診，2812人病歿。但印度政府近日被證實要求推特...

抗議日本核廢水將排入海 350艘韓漁船集結示威

日本政府宣布2年後將福島核電廠廢水排入海中，韓國漁民今天集結350艘漁船於臨海城市統營示威，要求日本政府撤回決議，也提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。