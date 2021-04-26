中國防長訪越南 越方稱「不會跟風反中」

周一（4月26日），到訪河內的中國國防部長魏鳳和分別會見越共中央總書記阮富仲、越南國家主席阮春福。

據越通社報道，阮春福高度評價兩國國防部配合營造和平環境，其中包括東海上和平環境，強調兩國務實合作為兩國對存在的問題，尤其是海上問題進行協商並尋找解決措施創造便利條件。

25日下午，魏鳳和還與越南國防部長潘文江舉行會談，見證簽署《中國國防部和越南國防部關於在國際軍事合作領域建立「兄弟單位」關係的諒解備忘錄》。

根據越南外交部會後發布的聲明，潘文江重申了越南在南海問題上的立場：即在國際法框架內，首先通過聯合國海洋法公約解決爭端。

「拒絕插手和干涉」

中國國防部微信公號發布的消息稱，魏鳳和表示在南海問題上，中越要著眼大局和長遠，管控好分歧矛盾，謀劃好海上合作，堅決抵制域外大國插手攪局，共同維護南海的和平安寧。

中國國防部援引阮春福稱，越方堅定奉行一個中國政策，反對任何勢力干涉中國內政，也將警惕和堅決抵制任何破壞中越關係的圖謀，永遠不會跟著其他國家反對中國。

中國與越南在南海存在主權爭議。在越南同樣提出領海主權聲索的海域，中國在部分島礁上建造了可用於軍事目的的基礎設施。今年3月，200多艘中國漁船在南海牛軛礁一帶海域停留，引起周邊國家，尤其是菲律賓的不滿。對牛軛礁所屬的斯普拉特利群島（中國稱南沙群島），中國、菲律賓、越南和馬來西亞都提出主權要求。

越共總書記阮富仲表示，雙方要在彼此信任和尊重的基礎上，通過友好協商妥善處理南海問題，避免這一問題影響兩國關係大局。

魏鳳和稱，中越都是共產黨領導的社會主義國家，「山水相連、文化相通、利益契合，是具有戰略意義的命運共同體」。因此應加強戰略溝通，增進政治互信，深化軍事合作，推動中越全面戰略合作伙伴關系行穩致遠。

他還表示，面對疫情，兩國緊密團結、守望相助，都創造了經濟發展和抗擊疫情的奇跡，「彰顯了共產黨領導和社會主義制度的優越性」。

（據德新社、越通社、澎湃新聞）

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