演講說白人是壓迫者 澳市長代為道歉

日前澳洲金斯頓青年服務部工作人員於公立學校演講時，要求白人男學生全部起立，並稱其為「壓迫者」，該言論引起家長、學生及當地議員不滿，並要求該機構解僱該女性演講者，金斯頓市市長塔姆林因此道歉，議會也已投入調查。

演講惹怒學生家長

該名女性工作人員在演講中強調，「信仰基督教的白人掌握社會所有權利與特權」，該場演講引起家長與學生的錯愕與震怒，據《沃里克日報》報導，一名參與該演講的女學生表示，該次演講讓同班的男同學感到被羞辱與針對，另一名男同學則在意識到該名工作人員不是在開玩笑後，感到沮喪與憤怒。

《RT》報導則指出，學生家長認為「學校不應將分歧思想的孩子灌輸給孩子」，或做出任何強調膚色優於性格的言論，該所學校校長羅素也於周日發表聲明，對學生與家長表達歉意，也對該名工作人員的上課方式感到失望。

要求開除該工作人員

當地議員卡梅隆參與了事後的的電話會議，並指出該名工人有「反種族主義」的傾象，強調此行為「不可接受」，要求金斯頓青年服務部解僱該名員工。

金士頓市議會首席執行官塔姆林則表示，議會仍在調查此事件，也對因該名工作人員發言而受到傷害的家長、學生表達歉意，但議會絕不會以政治身份介入本次事件，也會重新檢視青年服務計畫，避免類似事件發生。

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