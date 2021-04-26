為什麼寧可冒著疫情危險，東京奧運依然堅持要辦下去？

隨著延期後的奧運開幕典禮即將在7月登場，但目前的日本疫情狀況卻非常不樂觀……

2020年，整個世界都受到新冠肺炎的影響，不僅生活方式和工作習慣完全改變，東京奧運（Tokyo 2020）的延期，更是許多運動員難以接受的現實，畢竟運動員的最佳狀態很容易隨著時間延宕，年齡的考驗也是令人擔憂的問題。

如今，隨著延期後的奧運開幕典禮即將在2021年7月23日登場，但目前的日本（Japan）疫情狀況卻非常不樂觀。

根據數據統計，日本目前確診的數字是1月以來後的新高，光是過去一週的平均值，每天都有高達4000人宣告確診，這是自1月8日當日新增7863名確診者後，被變種病毒影響的最嚴重狀況。

時間回到2020年的3月4號，當時的首相安倍晉三在原先態度堅持、不希望取消或延期的態度後終於鬆口，正式向國際宣告延期的決定──目前一年過去了，疫苗也終於開始在全球廣泛施打，但面對即將登場的奧運，日本居民卻非常不樂觀。

一年過去 每日確診數字不減反增

事實上，在2020年3月時，日本的確診人數平均每天新增僅約50人，但2021年4月，平均每天新增案例居然高達約4000人──這種疫情毫無因為時間而緩解或受控制的狀況十分令人擔憂。

在《Bloomberg》大數據所統計之疫苗施打狀況下，日本截至4月21日施打疫苗的人數，僅占了總人口的0.8％。這意即一旦病毒擴散，根本是一發不可收拾的地步。

根據奧會統計，東京奧運的花費高達1兆3500億日圓，相當於126億美金，也約台幣3780億，這些資金還包括了對抗夏日酷暑的支出，且實際的數字可能更高。如果最終無法舉辦，等於這些錢全部付諸流水。

奧會無法承擔轉播權利金消失的巨大損失

《israelhayom》報導，儘管東京奧運目前是勢在必行，但高層官員對此項決定的評價卻是褒貶不一，而居民們普遍認為不應該舉辦。

畢竟，上萬名運動員入境，誰也無法保證防疫觀念如此消極的日本政府，是不是有可能度過疫情擴散的難題。

「雖然存在著各種擔憂，但作為東京奧運的主辦國，我們並沒有考慮取消奧運會。」東京奧運組委會負責人橋本聖子（Seiko Hashimoto）表示，「我們充滿信心為奧運做足準備。」

目前的狀況是，在奧運的比賽會場上，依然會有保持社交距離的觀眾，因為日本自2020夏天起便開始開放人們入場觀看體育賽事，但奧運的主要觀眾群不是現場的觀眾，而是全球守在電視機前的各國支持者。

對國際奧會來說，能轉播比賽就已經足夠了，因為國際奧會的收入將近3／4來自於轉播的權利金和廣告費用，電視也是每個人觀賞比賽的最主要管道，如果取消了奧運，代表這筆資金會留下巨大的空白。

說穿了，就是不舉辦奧運的經濟損失，遠大於它們所能承擔的後果，因此無論目前的疫情情況多麼嚴峻，還是得硬著頭皮撐下去。

運動員的生涯無法再次被耽誤

除了金錢因素外，對那些早已蓄勢待發的運動員來說，這更是他們夢寐以求、期待已久的舞台。

對於那些練了一輩子的運動員，無論受到什麼樣的限制，他們都迫切希望快點參加比賽，因為奧運每隔4年才舉辦一次，而且大部分選手幾乎都為了這次的延期，額外增加了1年的培訓時間、準備和費用。

倘若還是不能上場，無疑對他們的生涯會產生無法彌補的傷害。

美國（USA）體操明星西蒙拜爾斯（Simone Biles）就說，「為了參加奧運，我會做出任何事情，無論要什麼樣的隔離都能夠100％配合，因為我一直在努力訓練，而且我已經準備好了。」

在奧運歷史上，奧運僅有3次停辦，分別是1916年因第一次世界大戰和1940年、1944年因為第二次世界大戰而停辦──2020年是史上頭一遭因為疫情而延期的奧運。

（作者／魯皓平 本文出自2021.4.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）