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查德組軍事委員會 拒與叛軍談判引不滿

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
查德軍方日前表態不願與叛軍談判，也讓國際關注查德政局的動盪。圖／Photo by Italian Army on Wikimedia under CC 2.0
查德軍方日前表態不願與叛軍談判，也讓國際關注查德政局的動盪。圖／Photo by Italian Army on Wikimedia under CC 2.0

由於查德前總統德比20日遭叛軍擊殺，因他的兒子穆罕默德為首組成的軍事委員會拒絕與叛軍進行談判，引發境內反對派不滿，認為穆罕默德把持軍方進行政變。查德一向與法國等西方國家在打擊蓋達組織上合作密切，查德政局也引發西方國家關注。

軍委會不願談判

根據《英國廣播公司》報導，查德總統德比20日遭政府證實在前線與叛軍交戰時身亡，而他的兒子穆罕默德隨即率領軍隊掌控權力，並宣布將展開為期18個月的過渡統治，為下次大選進行準備。軍事委員會25日表示他們不願與叛軍談判，引發反對派與叛軍譴責馬哈馬發動政變。

4月11日，德比在2021年的總統大選中，以79.3%的得票率贏得第六個任期。然而，選舉結果公布後，卻迅速引發了查德北部叛亂，主要反彈的叛軍組織為FACT，他們長期希望推翻德比30年以來的統治。20日，查德軍方宣布，德比在視察北部平叛情況時受到重傷而逝世，終年68歲。

查德局勢各方關注

《美國之聲》提到，隨後他的兒子、37歲的查德軍隊少將穆罕默德‧德比開始代行國家元首的職責。叛軍曾於24日表示，希望透過政治談判達成停火協議，但他們不願為穆罕默德的「軍事政變」背書，也讓軍事委員會隨後認定該國正處於戰爭狀態，且不願與叛軍展開協商。

不只境內叛軍不滿，非洲聯盟安理會也對軍事委員會的舉動密切關注，身為過去殖民母國的法國也對查德局勢十分在意，總統馬克宏23日還參加德比的葬禮，但法國的態度恐與非盟不同，會希望軍方與民眾適度妥協，並未完全反對軍方的統治。

德比在1990年也是透過軍事政變上台，長期以來是法國與西方世界在撒赫爾（主要是西非地區）打擊蓋達組織聖戰士的盟友。

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穆罕默德 法國 蓋達

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