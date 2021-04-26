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美稱亞美尼亞大屠殺 基督教團體贊同：最大安慰

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
歐洲民眾要求歐盟施壓土耳其承認亞美尼亞大屠殺。圖／Photo by karaian on Flicker under Creative Commons license
歐洲民眾要求歐盟施壓土耳其承認亞美尼亞大屠殺。圖／Photo by karaian on Flicker under Creative Commons license

美國政府作法還給受害者公道。美國總統拜登上週六在致詞中，承認鄂圖曼帝國在1915年針對境內亞美尼亞基督徒的迫害是一種種族滅絕。對此，當地基督教組織認為，此舉是對受害者最大安慰。不過，土耳其政府拒絕接受並批評美國作法將傷害兩國關係。

不懼土耳其壓力

據《基督教郵報》報導，普世基督徒關懷差會表示，拜登是繼雷根之後，第一位將鄂圖曼時代土耳其當局對亞美尼亞基督徒迫害當作是種族滅絕的總統，過去前任總統因為來自土耳其政府的壓力，都未在亞美尼亞大屠殺紀念日上公開使用種族滅絕的字眼。

普世基督徒關懷差會主管博圖拉表示，「亞美尼亞基督徒因為1915鄂圖曼帝國組織性的運動而持續遭受苦難，美國理當與亞美尼亞人站在一起，承認他們的苦難。身為最早的基督教國家的繼承人，亞美尼亞人是全球基督徒族群不可分割的一部分，應該享有免受迫害的自由。」

對受害者意義重大

美國羅格斯大學種族滅絕研究主任辛頓認為，承認這件事對於受害者來說意義重大。他表示，「從更廣泛的人權角度來看，對我們所有人來說這是至關重要的。引導我們國家的原則之一就是圍繞在尊重人類的尊嚴。」

美國國際宗教自由委員會主席蓋兒·康尼·曼欽也指出，「當我們紀念許多人喪生時，我們還看到倖存者、其後代以及許多其他人不懈努力，最終讓美國堅定地正確承認這件可怕的歷史過去。」

《華爾街日報》報導，對此，土耳其方面則認為殺害並非是種族滅絕，是因為亞美尼亞人意圖對抗政府造成的後果。土耳其外長卡夫索格魯指出，拜登的說法將會傷害兩國關係。他在推文表示，「我們從自己的過去無須學習任何事，政治投機主義是對和平與正義最大背叛，我們完全拒絕這種純粹基於民粹主義的說法。」

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亞美尼亞 土耳其 拜登

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亞美尼亞屠殺 拜登：種族滅絕

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