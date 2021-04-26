救援不能侵犯主權！ 摩洛哥批西班牙治療西撒人陣領袖

「西班牙不能透過援助，干涉國家主權！」摩洛哥外交部25日譴責西班牙，讓西撒人陣領導人加利到西班牙接受新冠肺炎治療，這對摩洛哥的主權造成嚴重侵害。西撒人陣是摩洛哥南部西撒哈拉區域的統治者，但摩洛哥至今仍不承認其地位，並派軍占領不讓流亡政府回歸，兩國的外交衝突也引發外界關注。

不滿西國侵犯主權

根據《半島電視台》報導，摩洛哥外交部25日譴責西班牙治療西撒人陣領導人加利的行為，甚至還召見西班牙駐摩洛哥大使表達不滿，認為這破壞雙方鄰居間的友誼。不過西班牙外交部表示，這是基於人道理由做出的決定。

近來北非許多難民透過距離歐洲最近的直布羅陀海峽逃往歐洲，西班牙因此希望與摩洛哥打好關係，讓摩洛哥可阻止更多難民前往西班牙，近年經濟疲弱的西班牙也想增加與摩洛哥（非洲第5大經濟體）的經貿互動，不過西撒哈拉國爭議向來是摩洛哥的紅線，因此雙方後續如何互動也令外界好奇。

《土耳其官方通訊社》提到，摩洛哥於1979年占領西撒哈拉，但對西撒哈拉的主權要求向來不受聯合國等國際組織認可，但阿拉伯聯盟過去明確承認西撒哈拉是摩洛哥的領土，摩洛哥還與西班牙有領土爭議。摩洛哥的佔領也讓西撒人陣（西撒哈拉人民解放陣線）目前暫時流亡在鄰國阿爾巴尼亞的廷杜夫省。

再揭西非戰亂史

西撒人陣成立於1973年5月10日，成立時的目標為反抗西班牙對西撒哈拉地區的控制，到1975年，西撒人陣已成為西撒哈拉境內最大的武裝反抗組織。同年，西班牙、摩洛哥和茅利塔尼亞三國簽定《馬德里協議》，承諾在次年初全部撤離西撒哈拉，並將北部交給摩洛哥，南部交給茅利塔尼亞。

但該協議遭到鄰國阿爾及利亞反對，西撒人陣在阿爾及利亞的支持下，西班牙撤軍後兩天隨即成立撒拉威阿拉伯民主共和國，並和摩洛哥和茅利塔尼亞發生戰爭，後來茅利塔尼亞與西撒人陣達成和解，放棄領土要求，但摩洛哥不願妥協，即使聯合國曾要求西撒哈拉地區公投，僵局仍延續至今。

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