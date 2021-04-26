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亞銀報告：亞太富國 疫情復甦較快

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
印尼等人口眾多的國家收入不均在疫情後將更嚴重。(Photo by rana ossa-ma on Flicker under Creative Commons license)
印尼等人口眾多的國家收入不均在疫情後將更嚴重。(Photo by rana ossa-ma on Flicker under Creative Commons license)

疫情加劇亞洲貧富不均，富國掌握疫苗讓經濟提早復甦。根據亞洲開發銀行及聯合國組織公布最新報告，從免疫程度、醫療體制及施打疫苗等因素來觀察，包括新加坡與南韓等國家在後疫情時代的經濟復甦速度，將比其他開發中國家還要快。

據《經濟時報》報導，在這份由亞洲開發銀行、聯合國開發計劃署與聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會共同發表的報告中指出，COVID-19疫情對經濟帶來的衝擊，比1998年金融海嘯還要嚴重，亞太地區4成國家，其所得分配不均等程度將提高，包括中國、印尼、孟加拉與印度等人口大國。

另外，感染與免疫的差異、經濟地位、醫療品質與覆蓋率以及COVID-19疫苗推出也會造成亞太地區經濟復甦出現不均現象，換言之，較有錢的國家比窮國復甦速度越快。

報告也指出，新加坡、南韓、中國、印度、俄羅斯與土耳其預計在2021年內就可達到群體免疫，至於其他開發中國家則需要再等到2022年。

《韓國時報》報導，南韓漢城大學經濟系教授金相鳳認為，高比率國內人口已接種疫苗的美國與英國及其他國家，預期經濟都會成長。根據設於英國牛津大學內的Our World in Data數據指出，英國49.4％接種率是全球第二高，其次是美國的41.4％。

高麗大學經濟系教授姜聲鎮也指出，「疫苗接種與振興消費經濟，特別是商店和飯店及旅行和運輸是直接相關。」

這次報告說，疫情將加劇不均現象和社會動盪，特別是在最貧窮和最脆弱的地區，K型復甦及發展中國家與已發達國家之間日益擴大的鴻溝仍是主要風險。

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疫苗 疫情

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