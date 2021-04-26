快訊

奧斯卡／南韓第一人！73歲尹汝貞「夢想之地」奪女配角

車撞加油站男死女傷急喊「不要報警」原因曝光

日排核廢水 原能會月底公布近海域輻射監測結果

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
日本政府宣布2年後將福島核電廠廢水排放入海。 美聯社
日本政府宣布2年後將福島核電廠廢水排放入海。 美聯社

日本拍板福島核電廠輻射廢水兩年後排海，立法院內政委員會今邀請海委會副主委蔡清標等部會列席專案報告並備詢。蔡清標指出，未來會持續與原能會共同合作採樣及適時公布海域輻射監測結果，安定民心。

蔡清標指出，現階段海委會和原能會共同辦理輻射監測調查計畫，建立海域輻射背景值，自2019年起協助辦理海水93次及岸際沙土20次的取樣作業，今年規畫取樣18次海水及12次岸際沙土，預計4月底前完成9次海水及6次岸際沙土取樣，送原能會檢測。

海保署在去年5月及10月，提供台灣及離島近海海域計18個取樣監測點的水樣，總計取樣36件送原能會檢測。原能會輻射監測結果，預計於4月底在海保署iOcean海洋保育網中公布。

海委會表示， 原能會核能研究所與海委會國家海洋研究院，合作研提「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」，國家海洋研究院負責海洋擴散模式開發暨生態系統調查。

計畫內容包括日本福島核廢水傳輸擴散緊急應變模擬分析，依據海洋環境、排放情境，模擬福島含氚廢水的近、遠域以至大洋傳輸擴散情形、氚的衰變及抵達台灣海域的時間，資料供原能會及相關部會緊急應變。

同時，先期部署建置台灣北部海域核汙染浮標即時監測站一座，收集「含氚廢水排放前」海水背景輻射值。以及建立海域生態系核污染現況基線資料，做為後續日本核汙染廢水排放後比對所需資料。蔡清標表示，將提供國際海洋法及國際協商機制等資料，以利與日本政府溝通及交涉。

蔡清標說，未來會持續加強與原能會、農委會等相關部會的橫向聯繫，以及時應處相關議題，確保周邊海域安全，降低台灣漁業的衝擊，確保民眾安全。

原能會 輻射 日本

延伸閱讀

日排核廢水 謝曉星：2年前就預料

謝長廷稱「台灣也排核廢水」 藍綠齊轟

綠委也看不下去！謝長廷稱台排核廢水 吳思瑤：應澄清

謝長廷稱台灣也排核廢水挨批 原能會主委：他不是專家

相關新聞

亞美尼亞屠殺 拜登：種族滅絕

美國總統拜登廿四日在亞美尼亞大屠殺一○六周年之際，正式認定一九一五年發生的此一悲劇為「種族滅絕」，是首位美國在任總統做出...

斷成三截 印尼潛艦53人全歿

法新社報導，印尼軍方廿五日表示，他們在峇里島附近水域的海床，尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」。印尼武裝部隊總司令哈迪說，...

從黃禍人種到金獎肯定？好萊塢「亞裔出頭」變形記

「東洋神秘力量，終於從好萊塢崛起？」近年來好萊塢電影的「亞裔」身影越來越受到關注，除了《瘋狂亞洲富豪》在2018年的亮眼成績，近期先後也有韓國《寄生上流》勇奪奧斯卡、以及今年《夢想之地》（Minari）的多項大獎提名。漫威超級英雄電影系列在2021的新作——《尚氣》——亦為史上罕見的華裔英雄主角而引發話題。但這真的意味著亞裔成功在美國好萊塢全面進化和崛起嗎？在一層又一層的刻板印象之下，所謂的「亞裔」是混和不同族群與文化的想像集合體，要突破歷史累積的想像框架並不容易；而在好萊塢產業現實環境和市場邏輯的主導，亞裔出頭天還有幾步之遙？

日排核廢水 原能會月底公布近海域輻射監測結果

日本拍板福島核電廠輻射廢水兩年後排海，立法院內政委員會今邀請海委會主委李仲威等部會列席專案報告並備詢。李仲威指出，未來會...

【直擊奧斯卡】尹汝貞奪女配角 「韓版梅莉史翠普」演技與毒舌都恰到好處

奧斯卡揭曉前，尹汝貞接受過無數電話、視訊採訪。她坦承壓力超大，像南韓的足球或奧運國手，韓國人認定她一定會獲獎，「都怪奉俊昊！」奉俊昊導演的「寄生上流」在去年奧斯卡奪四項大獎。 奉俊昊回她，幸好疫情嚴重，妳不必親自到美國四處拉票。尹汝貞說，「我以為這樣的競爭，只有發生在馬身上。」尹汝貞就是這樣風趣、真性情的人。

【直擊奧斯卡】他拍浩克、她拍永恆族 但趙婷不會也不該是下個李安

以電影「游牧人生」奪得第93屆奧斯卡最佳導演的趙婷曾說：「不會有下一個李安」，因為李安是獨一無二的。此時的趙婷，既像以「斷背山」拿下最佳導演時期的李安，又有點是更早期剛以「臥虎藏龍」打響好萊塢知名度的李安。如今卻終究什麼都無法完全比擬，因為「只有一個李安」，也「只有一個趙婷」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。