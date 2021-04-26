日排核廢水 原能會月底公布近海域輻射監測結果

日本拍板福島核電廠輻射廢水兩年後排海，立法院內政委員會今邀請海委會副主委蔡清標等部會列席專案報告並備詢。蔡清標指出，未來會持續與原能會共同合作採樣及適時公布海域輻射監測結果，安定民心。

蔡清標指出，現階段海委會和原能會共同辦理輻射監測調查計畫，建立海域輻射背景值，自2019年起協助辦理海水93次及岸際沙土20次的取樣作業，今年規畫取樣18次海水及12次岸際沙土，預計4月底前完成9次海水及6次岸際沙土取樣，送原能會檢測。

海保署在去年5月及10月，提供台灣及離島近海海域計18個取樣監測點的水樣，總計取樣36件送原能會檢測。原能會輻射監測結果，預計於4月底在海保署iOcean海洋保育網中公布。

海委會表示， 原能會核能研究所與海委會國家海洋研究院，合作研提「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」，國家海洋研究院負責海洋擴散模式開發暨生態系統調查。

計畫內容包括日本福島核廢水傳輸擴散緊急應變模擬分析，依據海洋環境、排放情境，模擬福島含氚廢水的近、遠域以至大洋傳輸擴散情形、氚的衰變及抵達台灣海域的時間，資料供原能會及相關部會緊急應變。

同時，先期部署建置台灣北部海域核汙染浮標即時監測站一座，收集「含氚廢水排放前」海水背景輻射值。以及建立海域生態系核污染現況基線資料，做為後續日本核汙染廢水排放後比對所需資料。蔡清標表示，將提供國際海洋法及國際協商機制等資料，以利與日本政府溝通及交涉。

蔡清標說，未來會持續加強與原能會、農委會等相關部會的橫向聯繫，以及時應處相關議題，確保周邊海域安全，降低台灣漁業的衝擊，確保民眾安全。