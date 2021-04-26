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澳大利亞防長聚焦台海 稱不該忽視台灣問題

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 澳大利亞國防部長達頓 (Peter Dutton) 25日接受澳大利亞廣播公司訪問時被問及台海沖突是否有可能擴大時表示，澳大利亞在與中國的沖突中不應忽視台灣問題，但他也強調，澳大利亞將與該地區的盟友合作，努力維持和平。

達頓表示：「我們不應該低估沖突。」他補充說，中國已經越來越清楚地表明了其統一台灣的野心。他提到：「人們必須務實的看待這些活動，整個地區的基地都在軍事化，很顯然周遭有大量的活動，而且台灣和中國之間存在敵意。」

他補充說，雖然澳大利亞的國防軍已准備好應對該國亞太地區盟友面臨的任何威脅，但堪培拉將努力嘗試維持和平。他說：「我們希望確保自己繼續扮演區域內的好鄰居，與夥伴及盟友合作，況且沒人想看到中國與台灣或其他任何地方發生沖突。」

此外，澳大利亞的九號電視台還報導，達頓25日警告澳大利亞人民，表示隨著中國帶來的威脅持續增加，澳大利亞國防軍應把焦點轉向鄰近地區。他說：「中國正在將我們區域內的各個港口軍事化，我們必須加以應對，這就是澳大利亞目前著重的事。」

在達頓針對台海局勢發表談話前，澳大利亞國防軍總司令安格斯·坎貝爾（Angus Campbell）在印度「瑞辛納對話(The Raisina Dialogue)」期間發表講話警告稱，中國大陸和台灣之間爆發沖突將會是「災難性」的。他呼籲兩岸領導人通過對話解決分歧。

此外，澳大利亞前國防部長克裡斯托弗·派恩 (Christopher Pyne) 在阿德萊德大學法學院演講時明確提出亞洲現在「更有可能」爆發戰爭，而台灣「最有可能成為下一個爆發點」。

新南威爾士大學副教授、國防問題專家張健在接受德國之聲訪問時表示：「澳大利亞國防軍總司令的講話是對台海最近出現日益緊張局面的一種擔憂。他擔心台海發生戰爭，但是不能把他的講話解讀為澳大利亞和美國在台一旦發生沖突就必然會采取武力干涉的立場。特別是不能認為澳大利亞的持有這樣一個立場。」

張健認為，目前還無法預知萬一台海爆發武裝沖突，美國與澳大利亞將采取什麼樣的行動，因為這取決於中國在長時間內的軍力情況。他強調，這是美國始終保持戰略模糊立場的原因，和美國具有同盟關系的澳大利亞也會采取類似的態度，要衡量沖突爆發的時機和軍力上的對比。

他對德國之聲表示：「美國直接介入台海問題的方式丶軍事手段和反應程度取決於這樣一個時間情況丶具體原因以及和中國之間的軍力對比。澳大利亞應該和美國相同，所以究竟美澳會以什麼樣的形式做出反應還處於不明確的狀態。」

不過張健也指出，一旦美國選擇介入沖突，也會聯動澳大利亞。他說：「在台海爆發沖突丶美國又卷入的狀況下，澳大利亞是否有義務參與沖突並且支持美國取決於如何解釋澳美同盟。」

自從去年澳大利亞政府呼籲針對新冠疫情起源展開獨立調查後，中國與澳大利亞的外交關系便逐漸惡化。中國也為此對澳大利亞采取了貿易報復措施。

(路透社、澳大利亞第九新聞台)

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