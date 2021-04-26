印度疫情再起物資短缺 西方多國緊急援助

印度新冠疫情惡化，連續多天單日新增確診數超過30萬例，包括美國、法國、德國、英國等西方國家決定緊急救援印度，提供生產疫苗所需的原料、醫療設備、防護裝備以及最為缺少的氧氣給印度。

印度境內疫情最慘重地區是首都新德里（New Delhi），當地醫院已經不堪負荷，醫用氧氣及藥品嚴重短缺，病患的家屬紛紛在社群媒體尋求協助。

法國總統府25日宣布，將在幾日之內向印度提供「相當數量的氧氣支援」，英國首相強生（Boris Johnson）也在同日宣布向印度運送600個緊急醫療設備，以及相當數量的呼吸機和氧氣瓶，他強調「英國支持印度為拯救眾多生命免於死亡而付出的巨大努力」。

美國總統拜登（Joe Biden）的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也宣布，美國將「立即」向印度運送製造新冠疫苗所需的原料以及必須的醫療配備，包括醫藥、檢測劑、呼吸機以及保護設備，美方還表示正在研究向印度運送儲備氧氣。

此外，德國總理梅克爾（Angela Merkel）也表示，德國正準備向印度提供緊急援助。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則表示，歐盟已啟動歐洲民間保護機制，將快速向印度提供緊急醫療援助，該機制建於2001年，可使成員國在歐盟協調下向發生大規模緊急事件的國家提供緊急援助。