奈及利亞推出APP 可匿名舉報性犯罪

奈及利亞性暴力事件頻傳，為幫助受害者匿名舉報，軟體開發人員推出新應用程式Helpio。由於害怕受到侮辱及不信任法律途徑，奈國舉報性犯罪比例極低，因此軟體開發人員Sa'adat Aliyu於去年8月推出應用程式Helpio，為性暴力受害者提供匿名舉報，希望藉此打擊性犯罪。

APP提供匿名舉報

根據《半島電視台》報導，強姦及性侵犯在奈及利亞經常發生，但仍被視為禁忌，尤其在奈國北部，保守的社會規範控制著佔多數的穆斯林人口，軟體開發人員Sa'adat Aliyu告訴半島電視台說：「我注意到強姦及性侵犯在卡諾很猖獗，以及大多數的受害人沒有人可以求助，也不知道如何舉報這些案件。」

為此，Aliyu於去年8月推出Android手機應用程式Helpio，幫助打擊性犯罪。她解釋說，使用Helpio的受害者可以保持匿名，以及他們可以「直接訪問由醫生、性暴力及性別暴力社會運動者，以及法律代表組成的輔導員網絡，他們會跟進案件，以確保司法公正。」

此外，Helpio提供的幫助是即時且免費的，雖然豪薩語（奈及利亞北部使用的主要語言）是此應用程式的唯一語言，但從理論上來說，可幫助超過3000萬名居住在奈國北部的居民。非受害者也可以使用該應用程式，學習如何保護自己及家人免受潛在威脅，且還有一條熱線電話，提供給需要立即幫助的人。

性暴力舉報比例低

根據奈及利亞民意機構NOI Polls’2019年的民意調查》，包括卡諾州在內的奈及利亞中北部，向警方舉報性暴力及性別暴力的比例為全國第2低，只有一半的受害者會行動。調查顯示，有46%的受害者因害怕受到侮辱，選擇不舉報。而Helpio匿名舉報的功能，將鼓勵受害者舉報案件。

但Helpio自去年夏天發布以來，只吸引約1000名使用者，因為宣傳有限，因此Aliyu希望通訊及數位經濟部與資訊科技發展局一起提供支持，將有助於農村地區對於該軟體的認識，並讓iPhone使用者也可使用。

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