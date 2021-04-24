日籍太空人星出彰彥抵太空站 野口聰一將返地球
52歲日籍太空人星出彰彥今天搭乘太空船抵達國際太空站，而去年底已抵達太空站的55歲日籍太空人野口聰一，預計本月29日返回地球，這是時隔11年再有兩名日籍太空人同處太空站。
美國太空探索科技公司（SpaceX）23日在日出前一小時，第3度送太空人前往國際太空站（ISS）。這是SpaceX第一次重複使用已執行過任務的火箭與太空船。船上搭載法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）、美國太空人金布羅（Shane Kimbrough）和麥克阿瑟（MeganMcArthur），及星出彰彥。
日本放送協會（NHK）報導，搭載包括星出彰彥在內4名太空人的飛龍奮進號（Crew Dragon Endeavour），已在日本時間晚間6時8分抵達國際太空站並完成對接，這是星出第3次太空飛行，預計在國際太空站停留半年。
野口預計本月29日返回地球，這是繼2010年後，時隔11年再有兩名日籍太空人在國際太空站內生活。
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