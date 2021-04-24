英情報高官直指大陸是特別威脅 西方恐將面臨「清算時刻」

英國情報機構——政府通訊總部（GCHQ）主任傑裡米·弗萊明（Jeremy Fleming）表示，如果西方國家不採取行動應對威脅，就有可能面臨將一些技術控制權拱手讓給中國和俄羅斯等國的風險，這些技術對互聯網安全和經濟繁榮至關重要。

據美聯社報導，弗萊明周五（4月23日）在倫敦帝國學院（Imperial College London）發表演講時還指出，「重要技術領先地位正在東移」，並引發了利益和價值觀的衝突。

中國或「控制全球操作系統」

這位情報機構高官認為，中國是一個特別的威脅，因為中國的「規模和技術力量意味著它有可能控制全球操作系統」。弗萊明說，中國很早便接受了新興技術，中國也「對網路空間的未來有競爭願景」，而且它在圍繞國際規則和標準的辯論中發揮著影響力。

弗萊明補充道，像中國這樣擁有「狹隘價值觀」的國家，有可能把其價值觀嵌入世界最終依賴的技術標準中，並利用國家權力控制和支配技術市場，把它們變成地緣政治競爭的舞台。

「清算時刻」

在弗萊明看來，如果不加以控制，外國對手可能會威脅互聯網的設計和自由。他以新興技術的安全性為例：「智慧城市」傳感器原本用於更有效地管理服務或數字貨幣，有可能被用於數據收集或其他違背開放和民主社會的侵入功能。

弗萊明還強調，英國和其他西方國家正面臨「清算時刻」。他表示：「規則的變化並不總是受政府控制」，「如果不採取行動，我們未來的繁榮和安全所依賴的關鍵技術將不會由西方塑造和控制，這一點已變得愈發明顯。」

中方回應

在弗萊明發表演講之前，路透社已援引其公布的演講稿文本做出相關報導，並稱他的表態是「罕見的直白」。據該通訊社稱，弗萊明還表示，俄羅斯仍然是西方面臨的「最大直接威脅」，但中國在科技領域的長期主導地位構成了更大問題。他如此形容道：「俄羅斯在影響天氣，中國則在塑造氣候。」

在中國外交部周五當天舉行的例行記者會上，有記者提到：「英國政府通訊總部負責人可能會在今日的演講中談及中、俄等國對網絡安全自由構成威脅、西方國家必須採取措施應對等內容。」中國外交部發言人趙立堅就此回應稱：「英方有關言論毫無根據，也毫無道理。我想強調的是，網絡空間虛擬性強，溯源難，行為體多樣，在調查和定性網絡事件的時候應基於充分證據，不能無端猜測。」

趙立堅接著強調，事實上，美國、英國等西方國家才是「黑客帝國」、「竊聽帝國」。「中方堅決反對任何機構或國家借網路安全問題向中國潑髒水，或服務於其政治目的」。

據路透社介紹，英國政府通訊總部負責從全球收集通信信號，識別並干擾對英國有威脅的通信。該部門與美國國家安全局以及澳洲、加拿大和新西蘭的情報機構關係密切。這五個國家共同組成「五眼聯盟」。

（美聯社，路透社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】