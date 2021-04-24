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印尼潛艦失聯至今 外交部致電駐台代表表達可協助意願

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
印尼失聯潛艦「神鋤號」至今仍未尋獲。路透
印尼失聯潛艦「神鋤號」至今仍未尋獲。路透

外交部今天表示，印尼KRI Nanggala 402潛艦失聯至今，外交部長吳釗燮已請亞太司長曾瑞利致電駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso），代表我國政府及人民對此一重大海事意外表達關心，並願在能力範圍內提供相關協助。

外交部表示，潛艦21日在峇里島北部海域進行演習時失聯，經各國連日協助搜救，仍然未尋獲。由於艦上僅備用72小時的氧氣量，意外事故發生至今，氧氣恐已耗盡，艦上53名官兵安危令人擔憂。

外交部表示，外交部將持續與印尼政府相關部門保持聯繫，關注印尼潛艦失聯事故後續發展，並適時提供印尼可能所需協助。

外交部表示，我國在海巡搜救的能力與經驗均相當豐富，近期也剛與美國簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，加強台美在聯合海上搜救的合作。鑒於維護海事安全及提高海上搜救能力一向是台灣與東協各國共同關切的議題，外交部也期盼未來台灣及印尼雙方可就有關領域深化交流合作。

外交部 印尼 潛艦

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