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當父親是「支票簿」！已故銀行家女兒跟繼母爭遺產敗訴

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
英國已故銀行家席勒（中）的2名女兒，左為40歲的茱麗葉，右為38歲的蘿瑞塔。兩人企圖跟繼母爭產，想從席勒約700萬英鎊遺產分一杯羹，23日被判敗訴，一毛錢都沒分到。畫面翻攝：MAILONLINE
英國已故銀行家席勒（中）的2名女兒，左為40歲的茱麗葉，右為38歲的蘿瑞塔。兩人企圖跟繼母爭產，想從席勒約700萬英鎊遺產分一杯羹，23日被判敗訴，一毛錢都沒分到。畫面翻攝：MAILONLINE

英國一位銀行家過世後，約7百萬英鎊（折合約2.7億台幣）財產幾乎全留給現任妻子，2名女兒自認應該有權利分一羹，決定打官司爭遺產，卻被當庭反控「為所欲為」、「只對爸爸的錢有興趣」，主審法官23日判決2人敗訴，一毛錢都分不到。

太陽報與每日郵報報導，辛格芙利蘭德商業銀行（Singer & Friedlander）前執行長席勒（Tony Shearer）2017年10月因腦瘤過世，遺囑對2名女兒茱麗葉（Juliet Miles）和蘿瑞塔（Lauretta Shearer）隻字未提，財產幾乎全留給結褵10年的現任妻子潘蜜拉（Pamela Shearer）。

茱麗葉和蘿瑞塔隨後向高等法院提告，指席勒留下遺產約218萬英鎊，加上祖傳遺物和昂貴的酒藏，總價約7百萬英鎊，主張她們應分別獲得91.5萬英鎊與35萬英鎊。兩人稱父親跟她們的母親離異和迎娶潘蜜拉之後就變了，不只父女關係轉趨緊繃，幾乎不可能單獨見到他，更突然切斷財務援助，害她們陷入困境。

本身是行銷高管的潘蜜拉則堅持主張一毛錢都不該給40歲的茱麗葉和38歲的蘿瑞塔，稱兩人「為所欲為」、「對她們爸爸的興趣只在他的錢」。潘蜜拉稱年少的茱麗葉和蘿瑞塔曾稱席勒是「支票簿」，「她們自以為有趣，但他覺得受傷。雙親值得一點尊重，兩個女孩享受奢華生活」，也稱席勒對她們「不停要錢」感到「失望」，這才決定不分財產給她們。

報導指潘蜜拉引述莎士比亞《李爾王》的台詞，指「忘恩負義的孩子比被毒蛇咬到還痛心疾首」，直稱「這就是我丈夫的感覺」。

遺產

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