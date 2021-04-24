各方角逐德國聯邦大選！綠黨已經確定總理候選人

綠黨的總理候選人已經確定：安娜萊娜．貝爾博克（Annalena Baerbock）將代表綠黨角逐今年九月舉行的聯邦大選。這也是綠黨有史以來第一次將進入聯邦政府作為自己明確的參選目標。1998年的聯邦大選中，綠黨以6.7%的得票率偶然成了社民黨的執政夥伴，這是綠黨事先也未曾料到的。23年之後的今天，德國的政壇格局已經今非昔比，綠黨的民調支持率一直穩步保持在20%以上。

過去幾年當中，綠黨了同任何政黨聯合執政似乎都不再是禁忌話題，當然右翼民粹主義的德國選項黨（AfD)不在綠黨的選項之內。在各聯邦州，綠黨參與的聯合政府已經包括所有大黨，唯一的例外是巴伐利亞的基社盟。綠黨只和社民黨聯合執政的教條早已成為過去。這個以保護環境為己任的黨派已經變得非常靈活務實。以至於有些批評者甚至說，綠黨的政治主張都成了可以經常改變的內容。

爭論文化已經成為歷史

那些當年經歷過綠黨黨代會的人可能還記得這樣的場面：無休無止的爭論，雜亂無章的會場。然而，今天的綠黨已經不再是這個樣子：黨內高度團結在新選出的領導層周圍，對政治對手那種尖酸的批評也不再是家常便飯。尤為令人驚奇的是，今天的綠黨竟強調憲法的神聖不可侵犯。總之，該黨已經打定主意要參與執政，因此絕不允許自己再出半點閃失。

氣候保護仍是核心主張

就政治主張而言，綠黨仍保持了四十年前建黨時的初衷：保護環境，尤其是要阻遏氣候變化的進程。綠黨的競選綱領也符合其支持者的預期：綠黨主張在2030年之前，將溫室氣體排放量減少70%，而現政府的減排目標則只有55%。為此目的，綠黨主張加快能源轉型的進程，加快可再生能源的開發利用，並讓德國街頭出現更多的電動車輛。雖然其他的政黨也有類似的主張，但綠黨的標准顯然更高，實現起來難度也顯然更大。但這也正是綠黨的立黨之本。

外交路線的一貫性

在外交政策方面，綠黨會保持更多的一貫性。綠黨主張推進歐洲的一體化發展，或者說使歐盟進一步發展壯大，綠黨希望為跨大西洋關係重新注入活力。

對於中國、俄羅斯或者白俄羅斯的反對派力量，綠黨常常予以公開支持。有鑑於此，綠黨一旦進入政府，想必會對北京發出強有力的聲音，比如維吾爾人的人權問題。

擴大公共支出

在經濟和社會福利政策方面，綠黨主張擴大國家權限，並增加公共支出。綠黨的競選綱領還需要在今年六月的黨代會審核批准，但現在可以確定的內容就包括很多大手筆的投資計劃，比如為轉換職業者提供資助，推進德國的數碼化進程以及加強在可持續性發展領域的投資等等。

至於疫情過後，空虛的國庫如何應對這些大手筆投資，還有待進一步觀察。聯盟黨派已經宣布將會努力實現政府收支平衡，如果綠黨聯合執政，如何推進各自的財政計劃，人們也拭目以待。綠黨已經多次提出高收入者應繳納更多稅款的主張，不過，基民盟基社盟認同這種主張的可能性微乎其微。

反對社會分化

就社會政策而言，綠黨反對排外思潮、反對種族主義，並主張性別平等。此外，綠黨還希望為減少德國社會的兩極分化貢獻自己的力量。這將是一件極為困難的事情，包括聯邦議院副議長羅特在內的很多綠黨政治家恰恰是右翼勢力宣洩仇恨的對象。

綠黨擁有牢固的中堅力量

總體而言，綠黨領導層比較缺乏從政經驗，但聯邦議院中的綠黨黨團代表團和各聯邦州的黨組織為綠黨高層提供了堅實的後盾。比如外交政策專家諾利浦爾（ Omid Nouripour），歐洲事務專家勃蘭特內爾（ Franziska Brantner）以及綠黨議會黨團總干事哈塞爾曼（ Britta Haßelmann）都是久經沙場經驗老道的政壇高手。

當年曾任德國外交部長的綠黨政治家費舍爾（Joschka Fischer）退休後，綠黨高層遇到問題仍需要向這位元老級人物取經求教。但今天的綠黨領導層顯然已經不需要這麼做了。

親歷退核

如果今年聯邦大選中，綠黨能夠如願以償，以執政夥伴身份進入政府或總理府，對綠黨將具有非同一般的意義。因為隨著2022年德國最後一家核電站被關閉，綠黨建黨之初的反核理想將在德國成為現實。當然，今天的綠黨領導層已經非常務實，也許他們不會在退核問題上大做文章。

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