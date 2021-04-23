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美國：中國的脅迫使澳大利亞付出「巨大代價」

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美國國務院發言人普萊斯。圖／德國之聲提供
美國國務院發言人普萊斯。圖／德國之聲提供

美國周四對澳大利亞表示聲援，稱其遭受了中國的「脅迫性」外交，此前，澳大利亞因取消了一項「一帶一路」基礎建設計畫的交易而激怒北京

法新社指，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，澳大利亞做出了自己的決定，但該國已經從北京所采取的行動中「承受了巨大代價」。他告訴記者：「當澳洲首當其沖承受中國的脅迫行為，我們會繼續與澳大利亞人民站在一起。」

澳大利亞聯邦政府周三撤銷了維多利亞州參與中國的「一帶一路」基礎建設計畫，該計畫是中國國家主席習近平主席擴大影響力的標志性項目。

澳大利亞稱，該協議不符合該國的外交政策。路透社報導，澳大利亞總理斯莫裡森（Scott Morrison）周四告訴記者：「我們始終以澳大利亞的國家利益為出發，以保護澳大利亞，但也要確保我們能在一個自由開放的印太地區丶一個尋求有利於自由的平衡世界中，推進我們的國家利益。」

中國外交部發言人汪文斌周四敦促澳大利亞放棄其「冷戰思維和意識形態偏見」，應「立即糾正錯誤丶改弦更張，不要在錯誤的道路上越走越遠，使原本就面臨嚴重困難的中澳關系雪上加霜」。

法新社說，美國前總統特朗普的鷹派行動是用冷戰術語去團結盟友丶反對中國，不過，拜登政府拒絕直接對澳大利亞的決定發表評論。

普萊斯說，美國與澳大利亞的關系是基於「共同的價值觀」而非中國。「我們知道，我們在世界各地的伙伴與北京的關系，可能看起來會與我們與北京的關系有些不同。這沒問題。」

拜登和特朗普領導下的美國與中國的全球競爭日益激烈，中國在多個方面的態度越來越強硬，包括在海上軍事行動與海外基礎設施建設方面。

（法新社丶路透社）

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