英國會通過動議 認定中國在新疆實施種族滅絕

英國下議院的650議員22日全數通過批准了一項動議，宣布中國在新疆對維吾爾人及其他少數民族施行的政策構成種族滅絕和反人類罪。該動議不具約束力，無法迫使英國政府采取行動。但此舉表明，英國政治人物對中國涉嫌侵犯人權的呼聲越來越高。

該動議是由保守黨立法者加尼 (Nus Ghani) 提出的，她是其中一名近期因批評中國對待維吾爾人的作法而被中國制裁的英國議員。

她22日在下議院發表演說時表示：「外界有一種誤解，認為種族滅絕只是一種行為，也就是大規模屠殺，但這是錯誤的。」她補充說，種族滅絕的所有標准--意圖全部或部分摧毀一個民族丶族裔丶種族或宗教群體，都正在新疆發生。

美國政府以及比利時丶荷蘭和加拿大的議會都指責北京的種族滅絕行為，盡管加拿大總理特魯多一直不願意使用這個詞形容新疆的人權情況。

中國政府強烈反對關於他們在新疆虐待維吾爾人的指控，並稱這些再教育營是為了支持經濟發展和打擊伊斯蘭激進主義才創立的職業培訓中心。在多家國際媒體相繼發布有關於新疆存在強迫勞動的報道後，中國政府向外國服裝和鞋類品牌施壓，希望改變它們停止使用新疆棉花的決定。

約翰遜的立場?

英國首相約翰遜面臨來自保守黨政府內部越來越大的壓力，要求他在侵犯人權的問題上對北京采取更強硬的立場。英國議員多次試圖推動一項法案，希望賦予高等法院權力來決定一個國家是否實施種族滅絕，並阻止英國與中國的貿易交易，但這些措施都被政府忽視。約翰遜警告說，不要對中國采取「冷戰思維」，並堅持認為與北京培養伙伴關系很重要。

上個月，英國與歐盟丶加拿大和美國一起，針對維吾爾人受迫害的議題對特定的中國官員進行了協調性的制裁，這也激起了北京的迅速報復。

在越來越多的證據表明，維吾爾人和其他少數民族的權利受到嚴重侵犯的情況下，英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 說，這些措施都是希望透過密集的外交行動來做出反應。

中國持續反駁

本周ㄧ，人權觀察發布一份報告，稱中國在新疆對維吾爾族及其他突厥裔穆斯林犯下反人類罪的罪行。「中國當局對突厥裔穆斯林的生活丶宗教和文化進行著有系統的破壞，」人權觀察中國部主任索菲・理查德森（Sophie Richardson）說。 「北京自稱是在提供『職業培訓』和『去極端化』，但這種說辭無法掩飾危害人類罪的醜惡現實。」

上個月，全球超過50位專家與學者比對中國政府迫害新疆維吾爾人的相關證據與聯合國的1948年《防止及懲治危害種族罪公約》，認定中國政府的行為構成種族滅絕，強調中國必須針對違反了《防止及懲治危害種族罪公約》中所有的條款承擔國家責任。

盡管如此，中國政府多次否認國際社會的指控。中國外交部長王毅上個月在兩會期間稱，所謂新疆存在種族滅絕的說法「謊謬絕倫」，「完全是別有用心的造謠，徹頭徹尾的謊言」。他說，很多過去造訪過新疆的外國朋友都說，他們見到的新疆與西方媒體報導的新疆完全不同。

(路透社、美聯社)

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