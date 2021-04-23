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陸外交部副部長：大陸不打「氣候牌」、不搞地緣政治

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部副部長馬朝旭。圖／大陸中央電視台
大陸外交部副部長馬朝旭。圖／大陸中央電視台

由美國總統拜登領頭的氣候變遷領袖峰會於昨日召開，大陸國家主席習近平出席峰會並發表講話。大陸外交部副部長馬朝旭今表示，中國從來不搞地緣政治，更沒有興趣打什麼「氣候牌」，中國實際上歷來主張合作，應對全球性挑戰，並以實際行動來推進氣候變化的國際合作。

昨天晚間10點半大陸外交部副部長馬朝旭、中國氣候變化事務特使解振華、大陸國家發展和改革委員會副秘書長蘇偉、生態環境部應對氣候變化司司長李高介紹習近平出席氣候變遷領袖峰會的有關情況。

據陸媒澎湃新聞報導，針對中美是否在以「氣候牌」爭奪主導權和影響力，馬朝旭表示，中國從來不搞地緣政治，更沒有興趣打什麼「氣候牌」，氣候變化是人類面臨的共同挑戰，關係著人類的前途和未來，必須開展全球行動，全球應對，全球合作。中國實際上歷來主張合作，應對全球性挑戰，並以實際行動來推進氣候變化的國際合作。

馬朝旭強調，應對氣候變化不應該成為地緣政治的籌碼，攻擊他國的靶子，貿易壁壘的藉口。中美在應對氣候變化問題上，應該說肩負著重要的使命，中方願同美方在相互尊重互利共贏基礎上，加強氣候變化合作，希望雙方在氣候變化上的合作為發展健康穩定的中美關係發揮積極作用。

解振華通過視訊連線方式介紹了前一段時間中美氣候變化磋商的有關情況。解振華指出，從2月份以來，我與美國總統氣候問題特使柯瑞進行多輪視訊會談，雙方工作團隊也開展了多輪視頻磋商，雙方就加強中美攜手應對氣候變化，推動多邊進程進行了深入的探討。

解振華表示，「4月15日至16日，我們在上海舉行了會談，就中美氣候對話合作，兩國氣候目標和行動，領導人氣候峰會以及聯合國氣候變化公約第26次締約方大會（COP-26）等問題，進行了坦誠、友好、深入、建設性的溝通。」

解振華指出。這次會談回顧了兩國對「巴黎協定」制定、簽署、生效作出的歷史性貢獻，決定重啟中美兩國在氣候領域的對話，強化各自行動，在多邊框架下開展合作。雙方都認為中美兩國應該加強合作，並與其他各方一道共同努力應對氣候危機，全面落實公約及巴黎協定的原則和規定，合作推動COP-26取得成功。

解振華說道，「我和克裡（柯瑞）特使都認為，行動重於空談」，中美都將致力於在各自國內強化行動，持續開展對話合作，為全球氣候治理的進程作出雙方應有的貢獻。

巴黎協定 氣候變遷

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