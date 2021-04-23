美加大力道抗中 歐澳助拳

美國國會21日繼續推動兩項重大的對抗中國大陸法案，要在經濟和人權等領域與中國大陸「戰略競爭」，澳洲政府同日也終止維多利亞省與大陸之間的「一帶一路」計畫，歐盟也研擬與印度簽署全球基建協議，凸顯美國內部更加團結、並攜手盟友圍堵中國大陸的態勢更加穩固。

美國聯邦參議院外交關係委員會21日表決通過《2021年戰略競爭法案》，接下來將交付參院全院表決。這項厚281頁的法案共有五大章節，囊括北京各領域問題行徑，包括掠奪性的經濟作為、惡意影響力作戰、發展數位威權、軍事擴張、對台野心、壓迫香港與新疆人權等。

這項法案提出多項因應計畫，包括授權政府協助美國企業或個人降低對中國大陸的依賴，並授權國務卿建立「基礎建設交易與協助網路」（ITAN）計畫，在印太區域推動高品質基建，反制「一帶一路」。

法案也授權成立「對抗中國影響力基金」，抗衡大陸的「大外宣」，並呼籲美國貿易代表署與歐盟、日本、台灣等政府洽簽雙邊及多邊數位貿易協定，還要協助新興市場擴建數位建設。法案也特別以兩節篇幅說明美國該如何強化與台灣的夥伴關係，包括籲求政府應該積極推動台灣參與世界衛生大會（WHA）等國際組織。

美國共和黨籍參議員羅姆尼與民主黨籍的坎恩更提議納入「外交抵制」措施，從而限制美方派遣官員參加明年2月北京冬奧的能力。

參院外交關係委員會一個跨黨派小組也提出「無盡邊疆法」（Endless Frontier Act），未來五年將投入1,000億美元，資助基礎與先進技術的研究與科學，並額外授權支出100億美元在全美設立至少十個「科技重鎮」，同時納入「晶片法案」的財源。商務委員會下周將統整這項法案的內容。

民主黨籍的參議院多數黨領袖舒默表示，各委員會接下來將統整所有美中競爭相關法案，最快下月開始審議，並將尋求快速批准程序。

澳洲21日也宣布，聯邦政府已廢止維多利亞省與中國大陸發改委簽署的「一帶一路」理解備忘錄與架構協議，因為這兩項協議不符合澳洲的外交政策，也不利澳洲外交關係。

金融時報報導，歐盟與印度正討論攜手推動世界各地的基建計畫，雙方可能在能源、數位及交通運輸等領域達成「互聯夥伴關係」，可能在5月8日的印歐視訊峰會宣布這項倡議，作為大陸「一帶一路」倡議以外的替代方案。