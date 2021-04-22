默克爾外交顧問黑克爾將任駐華大使?

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（德國之聲中文網）揚·黑克爾1967出生於基爾，曾在德國弗萊堡（Freiburg）、哥廷根（Göttingen）、法國格勒諾布爾（Grenoble）和英國劍橋（Cambridge）攻讀法律和政治學。在從事一段時間律師職業（主攻經濟法問題）後，黑克爾供職於德國內政部，從1999年起在奧托·希利部長（Otto Schily）任期內擔任高級公務員。 黑克爾當時是社民黨黨員。

法律專家

進入本世紀以後，黑克爾開始負責內政部的移民和難民事務，之後在憲法保護局擔任領導職務，後來又回到內政部負責處理“嚴重的有組織犯罪”及外國人法方面的工作。2011年，黑克爾轉到聯邦行政法院。從2000年起，黑克爾還活躍於高校，他於2005年獲得擔任教授的資格，並在奧得河畔法蘭克福歐洲大學教授歐洲法。

在難民大量湧入的2015年秋，時任總理府部長的彼得·阿爾特邁爾（Peter Altmaier）急於物色一位新人選擔任難民協調員。他找到了黑克爾。除了處理難民的分配和登記外，黑克爾還起擬了一份法律聲明，反對巴伐利亞政府試圖就聯邦政府接納難民的政策對其提出起訴。

2017年，黑克爾接任默克爾的外交事務顧問，並擔任部長級主管，負責外交、安全與發展政策部。

德國現任駐華大使葛策（Clemens von Goetze）2018年9月6日就任。葛策長年在德國外交部工作，在擔任駐華大使前曾於2015-2018年擔任德國駐以色列大使。

信息來源:《明鏡》雜志等

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