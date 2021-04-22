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弒母碎屍千塊食用又餵狗 西班牙食人男辯「聲音」指使

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
西班牙「食人男」阿伯托近日在首都馬德里出庭受審，檢方指控他謀害勒斃自己的母親後，先將遺體剁碎成1000塊，接著收入塑膠容器與放進冰箱，用兩周時間吃下肚，還把自己不想吃的拿去餵狗。畫面翻攝：Elpais.com
西班牙「食人男」阿伯托近日在首都馬德里出庭受審，檢方指控他謀害勒斃自己的母親後，先將遺體剁碎成1000塊，接著收入塑膠容器與放進冰箱，用兩周時間吃下肚，還把自己不想吃的拿去餵狗。畫面翻攝：Elpais.com

西班牙一名「食人男」近日在首都馬德里出庭受審，檢方指控他謀害勒斃自己的母親後，先將遺體剁碎成1000塊，接著收入塑膠容器與放進冰箱，用兩周時間吃下肚，還把自己不想吃的拿去餵狗。

BBC與每日郵報報導，這起案件發生在2019年，兇手是現年28歲的阿伯托（Alberto Sanchez Gomez），地點位於其母瑪麗亞（Maria Soledad Gomez）位於馬德里文塔斯行政區（Ventas）的公寓，因此媒體又稱阿伯托是「文塔斯食人魔」（El 'caníbal de Ventas'）。

根據報導，阿伯托的父親在他15歲時過世，曾有人格障礙與藥物成癮問題，常對案發當時66歲的瑪麗亞暴力相向。儘管瑪麗亞報案次數多達12次，還嚇到三度要求他接受精神治療，死前甚至申請到保護令。但友人指出，不管阿伯托什麼時候叫門，瑪麗亞總會收留他，還稱「我還能怎樣，他是我兒子」。

起訴書指出，阿伯托與瑪麗亞發生衝突後，就將母親勒斃，隨後把遺體拖進臥室，用鋸子與2把廚房刀分屍「以丟棄屍首」。檢察官告訴法官，「一旦動手切割遺體，他開始在約15天期間食用屍首、將其他軀體儲存於房屋四處與冰箱內的多個塑膠容器」，還將部分遺體裝進塑膠袋丟到垃圾桶。

報導稱家族友人多日沒有見到瑪麗亞，因此打電話報警。警方前往公寓查看，阿伯托指她在屋內，還讓員警入內，但員警一進門就發現屋內鮮血四濺。一位警員證稱嫌犯招認他曾生吃部分遺體，其他則進行烹飪或餵狗，多位員警甚至因為目睹景象的惡劣影響與過度震驚而告病假。一位員警私下告訴媒體，「我們找到一個地獄場景」。

據悉阿伯托被捕後，對一切犯行坦承不諱，但正式出庭受審時，卻聲稱他不記得分屍與食用母親遺體，還說他看電視聽到「隱藏訊息」，鄰居、熟人、明星的聲音要他弒母。檢察官以謀殺和褻瀆屍體罪名起訴，求處15年有期徒刑，還要阿伯托賠償哥哥9萬歐元。

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