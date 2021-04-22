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塔利班拒列席 阿富汗和平會議延期

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
美國與北約撤離後，阿富汗衝突恐怕改善有限。（Photo by ejbartennl on Pixabay under Pixabay License）
美國與北約撤離後，阿富汗衝突恐怕改善有限。（Photo by ejbartennl on Pixabay under Pixabay License）

阿富汗和平會議因塔利班拒絕列席而推遲，至少要到齋戒月後才可能進行，此一消息釋出前的恐怖攻擊已使民眾擔憂，美國與北約軍隊於9月完全撤離後，類似的情況會更加嚴重；美國則表示，將持續透過外交手段推動和平會議；土耳其則認為，推遲該會議有助於相關國家磨合意見。

推遲會議有助於雙方冷靜

土耳其外交大臣夫呂特・恰武什奧盧於20日宣布阿富汗和平會議將推遲後，對《Habertürk》指出，美國宣布撤軍後，和平會議的急迫性已降低許多，且塔利班已表示無法如期參與，因此即使舉辦，該和平會議也將毫無意義，因此選擇將該會議推遲，且恰武什奧盧認為，推遲該廠和平會議對於美國、聯合國、北約重新斟酌與思考相應策略將有所幫助。

此外，塔利班於Al Emara網站發布的聲明則表示，他們還沒準備好參與會議，並指控美國試圖將塔利班引導向「美國所需要的倉促決定」，美國國務院發言人則表示，美國已明白不可能透過軍事手段解決與阿富汗的衝突，只能透過政治手段協調，也將繼續透過外交手段推動和平協議。

民眾憂恐怖攻擊加劇

據《美聯社》報導，和平會議至少會推遲到穆斯林齋戒月（5月中旬）結束後，日前德國國防部日前建議北約組織，將原定於9月11日的撤離期程提早兩個月，改為7月4日從阿富汗撤離，但德國國防部發言人戴維・海爾博爾德表示，北約仍在考慮此可能性。

但不論是否將撤離死線提前，美國與北約組織表示，雙方都將在5月1日開始撤離總數近13,000的部隊，且無論如何9月11日一定能夠全數撤離。然而，由於阿富汗首都喀布爾發生了自殺攻擊、襲擊了阿富汗安全人員車隊，引起當地民眾不安，擔憂美國與北約撤出軍隊後，類似的自殺攻擊將更加頻繁，且將無人為攻擊事件負責。

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阿富汗 北約 塔利班

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