美軍司令：中國新核能設施恐產生大量製造核武的鈈

(德國之聲中文網) 美國戰略司令部負責人本周向美國國會議員發出警告，稱中國正在開發的新一代核電設施可能產生大量的鈈(Plutonium)，讓中國能將這些原料用於製造核武。

中國正在開發快中子增殖反應堆（Fast breeder reactor）和後處理設備，因為中國在尋求減少對煤炭的依賴，而煤炭是碳排放的主要來源。但這些工廠也生產可用於製造核武器的鈈。中國的第一個快中子增殖反應堆預計將於2023年投入使用。

美國戰略司令部司令理查德海軍上將 (Navy Admiral Charles Richard) 20日在參議院軍事委員會上表示，有了快中子增殖反應堆，中國現在就有一個非常大的生產武器級鈈的來源，這將改變中國核能力發展的上限，在他們想擴展其核能發展時達到這個目的。

理查德還說，中國軍隊的核能力正在迅速增強，而且可能首次做好准備的使用，他敦促美國國會升級其老化的核基礎設施。中國有能力在其區域內的任何地方准確部署核武器，而且中國「很快就能在洲際範圍內這樣做」。他說：「我現在每周都發現一些我們不知道的關於中國的事情。」

理查德稱，他看到有跡象表明，中國至少已將其部分核力量從和平時期的狀態轉為所謂的「預警發射」和「高度警戒」狀態，這代表一旦發現有敵方導彈來襲，中國就立即發射核武。

路透社報導表示，目前沒有證據表明中國打算將其潛在的鈈庫存轉用於武器，但由於北京在未來十年內預計讓其核彈頭的數量翻倍，國際社會的相關擔憂也增加。

中國不斷稱其核計劃是為了和平目的，中國駐美大使館也沒有回應路透社的評論請求。上個月，一份報告說，中國已經開始建造第二座工廠，對廢核燃料進行再處理，可能在2030年之前投入使用。

理查德說，美國官員最近了解到中國在建設其民用核項目方面的行動有多麼迅速。他告訴美國國會議員：「大約一周前，我們意識到了這一點，並開始著手了解其影響。」

前總統川普時期的國務院前防擴散官員克裡斯托弗.福特 (Christopher Ford) 表示，美國官員在這個問題上除了譴責中國外，可能做不了什麼。他說：「美國可以指出中國此舉如何破壞該地區的穩定，並對中國施加壓力，不讓它做這種經濟上毫無必要且戰略上危險的事情。」

在美國前總統卡特 (Jimmy Carter) 因擔心核擴散而停止核廢料後處理後，美國幾十年來一直沒有進行核廢料後處理。

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