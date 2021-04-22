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2025年退出國際太空站後 俄羅斯擬另起爐灶

中央社 / 莫斯科21日綜合外電報導

俄羅斯將自2025年起離開國際太空站計畫，聯邦太空總署署長羅戈辛今天說，如果獲得總統蒲亭首肯，俄國將準備開始建造自己的太空站，希望能在2030年前將太空站發送到軌道上。

路透社報導，這項另起爐灶的計畫將為俄羅斯的太空探索展開新篇章，也為俄羅斯與美國在老舊的國際太空站（International Space Station）長達20多年的密切合作劃下句點。

國際傳真社（Interfax）引述俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）說法報導：「根據我們的計畫，如果2030年可以把太空站送上軌道，這將是重大突破，以在全球人類太空探索上踏出新的一步。」

自1998年起，俄羅斯太空人與美國和另16國的太空人在國際太空站任務上合作，這是莫斯科當局與華府密切合作的領域之一。然而，雙邊關係目前因為人權、網路攻擊等一系列議題而深陷危機。

俄羅斯副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）週末告訴俄羅斯電視台，莫斯科當局將通知夥伴，俄羅斯將自2025年起離開國際太空站計畫。

羅戈辛說，跟國際太空站不同的是，俄羅斯太空站很有可能不會永久部署人員，因為太空站的軌道會讓太空人暴露在劑量較高的輻射中。

不過，俄羅斯太空人可以前往，太空站也會使用人工智慧與機器人。

羅戈辛表示，俄羅斯準備考慮讓外國太空人造訪，「但太空站必須是國家的…想把事情做好，就得親自動手做」。

國際傳真社引述不具名的消息人士說法報導，俄羅斯打算斥資60億美元（約新台幣1700億元）展開這項計畫。

太空人 俄羅斯 莫斯科

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