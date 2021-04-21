莫三比克帕爾馬遭襲 4萬人流離失所

莫三比克北部城鎮帕爾馬遭襲，造成約4萬人流離失所。莫三比克叛亂分子日前對該國北部天然氣重鎮帕爾馬發動攻擊，造成約4萬人流離失所、數十人死亡，且當地價值數十億美元的天然氣投資工作也被迫暫停。

上萬人流離失所

《美聯社》與《非洲新聞台》報導，在莫三比克的叛亂分子對該國北部小鎮帕爾馬發動三管齊下的攻擊4週後，莫三比克警察及救援機構正在努力幫助受暴力事件影響而流離失所的民眾，約有4萬人。官員們正在匯整在帕爾馬遇難的平民人數，據當地新聞媒體Mediafax報導，目前共有87人死亡。

叛亂分子圍攻帕爾馬後，加劇了莫三比克的人道危機，據聯合國所稱，在與極端主義叛亂分子的衝突中，估計有70萬人流離失所，並有2600多人遭到殺害。救援機構表示，成千上萬名逃離帕爾馬的人有渴死或餓死的危險。另據無國界醫生所稱，許多從帕爾馬徒步走到安全地區的人表示，他們在途中看到許多死於飢餓或脫水的人。

天然氣項目推遲

另外，由於帕爾馬為莫三比克的天然氣重鎮，法國能源巨擘道達爾正在當地開發天然氣項目，但因受到叛亂分子襲擊影響，令開發天然氣項目被迫延宕，據該項目的承包商所稱，對帕爾馬的襲擊已使項目的開發至少推遲了1年。

國際移民組織表示，已確認在德爾加杜角省多個地區及鄰近的楠普拉省的難民中有43%為兒童，近四分之三的難民與收容社區生活在一起。莫三比克智庫公共誠信中心在本週向政府呼籲，要為因衝突而流離失所的民眾提供更好的住宿環境。

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