秦剛或任中國駐美大使 美派伯恩斯駐京

華爾街日報4月20日引述知情人士消息報導，中國計劃任命秦剛為新任駐美大使，接替在位長達八年的崔天凱。與此同時，外界普遍預期美國將會任命尼古拉斯·伯恩斯（R. Nicholas Burns）為下任駐華大使。中國駐華盛頓大使館丶美國國務院和白宮發言人丶伯恩斯本人皆未有回應。

報導形容55歲的秦剛被視為謹慎型丶而非「戰狼式」的外交官。他在1988年加入中國外交部，由初級助理開始升任至發言人。隨後任職外交部副部長，主管歐洲事務和新聞，並且為習近平安排活動。近幾年他多次陪同習近平出訪，成為中國最高領導人信任的助手。 2016年二十國集團峰會（G20）在中國杭州舉辦，秦剛當時參與組織習近平出席的會議和活動。

秦剛面前的一大挑戰，是要在代表北京立場的同時，與華盛頓建立溝通的橋梁。在現時民主共和兩黨一致對華強硬的氣氛下，這項任務殊不簡單。美國商會國際事務主管邁倫·布萊恩特（Myron Brilliant）認為：「要在目前富挑戰性的氣候之下取得成功，下任中國駐美大使需要展現他能夠成為中美關系之間證得信賴的中介，而不僅是北京政策的喉舌。」

至於美國打算派駐北京的尼古拉斯·伯恩斯現年65歲，在克林頓年代擔任國務院發言人和駐希臘大使。他在小布希時代是美國駐北約大使，組織北約對911恐怖襲擊的應對行動，他及後在國務院擔任主理政治事務的副國務卿直至退休。

曾在奧巴馬政府時期任職美財政部駐華特使的杜大衛（David Dollar）分析：「這可能是向中國發出的正面訊號，顯示拜登正認真看待兩國的互動。」他認為伯恩斯不僅是政治人物，還有政策工作的背景。

不過，上世紀八十年代曾任美國駐華大使的溫斯頓·洛德（Winston Lord）認為，大使一職對於左右美國對華政策的影響力有限。他說對華政策至關重要，牽涉美國各方面的大量利益，「無可避免地相關政策會由華盛頓主導，幾乎肯定會由白宮發施號令」。

目前在拜登政府內，國務院和國家安全委員會在制定對華政策上，擔當著最重要的角色。而美國財政部丶商務部和貿易代表辦公室等經濟機構，許多高層職位仍然未有提名人選或是任命未獲參議院確認。

中國國家主席習近平4月20日在博鰲亞洲論壇發表訊像演辭時表示，「我們不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界帶節奏」。他沒有點名美國，但分析認為這番說話是針對美國在全球的領對地位。

評論認為中國派駐秦剛到華盛頓，反映北京希望透過熟練的外交官協助重塑中美之間恆常的高級別對話。所謂戰略對話模式最初在小布希主政時設立，但在特朗普治下被摒棄，後者不滿這種交往模式窒礙美國的利益。隨著中美的競爭關系愈演愈烈，北京把戰略對話機制視為減少沖突的「穩定器」。但是到目前為止，拜登班子對於重建對話似乎不表興趣。

中美高層3月在阿拉斯加舉行美國總統拜登上任後首次兩國會談，雙方高級外交官唇槍舌劍，結果破冰不成反而不歡而散。美國總統拜登稱中國的目標是要成為全球的領導國丶最富有的國家和最有權力的國家，他在就任後首次總統記者會上強調「這不會在我任內發生」。

中國駐美大使崔天凱在阿拉斯加會談後接受CNN訪問，他說中國旨在滿足中國人民對更好生活的渴求，「我們的目標不是鬥爭或取代任何國家」。他形容中美會談及時和有助雙方增進了解，「我們不認為任何分裂世界的意圖或對抗性的軍事手段會是解決方法，實際上這就是問題所在。」但他同時不點名批評，美國要求拘柙和引渡華為高層孟晚舟是「須要糾正的錯誤」。

（來源：WSJ，CNN）

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