弗洛伊德案裁決出爐 警官三項罪名成立

在美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd) 死亡近一年後，美國明尼阿波利斯的一個陪審團20日裁決，認定前明尼蘇達警察肖文(Derek Chauvin)謀殺弗洛伊德的三項罪名都成立。這些指控可能讓肖文被判處最高40年的監禁。

陪審員們過去兩天進行了10小時的審議，並在20日上午做出了歷史性的決定。當天稍晚，在數千名國民警衛隊士兵和警察的陪同下，陪審團宣讀了判決書。在美國，警察很少被判處謀殺罪。判決結果出爐後，法官撤銷了肖文的保釋，他被戴上手銬帶出法庭。

去年5月，45歲的白人警察肖文在逮捕過程中，跪在46歲的黑人男子弗洛伊德的脖子上長達9分半鐘，導致他最終死亡，此舉被認定有罪。弗洛伊德的死亡引發了美國和全世界對警察暴力和種族歧視的憤怒和抗議。

20日當天，明尼阿波利斯的局勢很緊張，人們在等待陪審團的裁決。一些企業被封鎖，因為人們擔心去年的場面會重演。當時在一名證人公布了肖文殺害弗洛伊德的視頻後，爆發了抗議活動。

上周，在一名白人警察槍殺了20歲的黑人男子萊特 (Daunte Wright) 之後，抗議者聚集在附近的布魯克林中心。該事件中的警官在辭職後被逮捕。就在萊特被殺幾天後，警方公布了另一名警察在芝加哥槍殺一名13歲黑人男孩的錄像，全國各地爆發了進一步的抗議活動。

拜登：系統性種族主義是美國的污點

拜登當天晚間針對判決結果發表演說，表示：「今天的判決是向前邁出的一步，它可以是美國向正義邁出的一大步。」他承認，對許多人來說，這樣的定罪「太罕見了」。他呼籲當地執法部門和聯邦政府「加把勁」，結束警察謀殺案，使人們不必每天為自己的生命擔憂。

拜登表示：「這是一起在光天化日下發生的謀殺案，它撕開了整個世界原先看到的障眼法。系統性的種族主義是我們國家靈魂的一個污點。」

他表示，在審判期間，警察們挺身而出，在該案中為檢方作證。他贊揚了進行抗議的活動人士以及記錄了肖文在弗洛伊德脖子上跪了幾分鐘的「勇敢的年輕女子」。

他將這場判決描述為「各種因素的獨特聚合」。拜登說：「對許多人來說，感覺司法系統花了這麼多錢才實現了基本的問責制。」

在他發言之前，副總統哈裡斯 (又譯：賀錦麗) 也對此案發表評論，強調：「美國有著悠久的系統性種族主義的歷史，美國黑人，特別是黑人男子，一直被視為地位比一般人低。因為有智能手機，所以許多美國人現在看到了美國幾代的黑人都知道的種族不公正現象。」

各界看法

大批群眾聚集在法庭外以及弗洛伊德被謀殺的十字路口等待判決的消息。在宣讀判決書後，群眾爆出歡呼聲，並高喊「喬治-弗洛伊德」以及「所有三項罪名 」等口號。

弗洛伊德家族的律師克倫普（Benjamin Crump）在一份聲明中說：「美國黑人的正義就是整個美國的正義。這個案件是美國歷史上執法責任制的一個轉折點，並發出了一個明確的信息，我們希望每個城市和每個州都能清楚地聽到。」

克倫普還分享了一段弗洛伊德家人接到美國總統拜登電話的視頻。這位總統告訴他的家人：「沒有什麼能讓這一切變得更好，但至少我們有一些正義」。

法官卡希爾 (Peter Cahill) 說，白人警察肖文被置於亨內平縣警長的監管之下。宣判將在稍後日期進行。另外三名被指控協助和教唆謀殺弗洛伊德的警官將在今年8月受審。

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