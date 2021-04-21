打退堂鼓！英超六大豪門反悔 宣布退出歐超聯

英國、義大利和西班牙共計12間足球豪門球隊日前正式宣布成立「歐洲超級聯賽」（European Super League），引發世界足壇群起反彈後，有球隊隨即打退堂鼓，其中6支響應的英超球會均將退出。

先前於18日宣布加入歐超聯的12間球會當中包括英超「六大豪門」俱樂部阿森納（Arsenal）、切爾西（Chelsea）、利物浦（Liverpool）、曼城（Manchester City）、曼聯（Manchester United）和托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）等，其餘則是義大利AC米蘭、國際米蘭（Inter Milan）、尤文圖斯（Juventus）和西班牙的馬德里競技（Atletico Madrid）、巴塞隆那（Barcelona）和皇家馬德里（Real Madrid）等歐洲足球列強。

消息宣佈之後引來包括歐洲足聯（UEFA）、國際足聯（FIFA）等國際足球管理機構均表態反對並遣責這一賽事方案，甚至連英國首相強生（Boris Johnson）都揚言要動用政府手段來阻止此事發生。

此外，切爾西20日的比賽開始之前，約有1000名球迷聚集在切爾西主場「斯坦福德橋球場」外，以抗議俱樂部加入歐超聯的決定，而六大豪門中部分球員也公開表示不贊成脫離原先賽制。

在各界聲浪批評之下，由英國「六大豪門」率先打退堂鼓，目前除了切爾西尚未發布正式聲明以外，其餘5支球隊均宣布退出歐超聯，切爾西球團目前也已展開退出的程序。